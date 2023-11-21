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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Израилем

Власти ЮАР решили разорвать дипломатические отношения с Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Зал заседаний парламента ЮАР
Зал заседаний парламента ЮАР (Фото: Heiner Heine / Global Look Press)

248 депутатов парламента ЮАР проголосовали за разрыв дипломатических отношений с Израилем и закрытие посольства в этой стране, сообщает телеканал ENCA.

Против выступил 91 депутат. В парламенте заявили, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не примет участие в мирных переговорах при содействии ООН.

20 ноября Израиль отозвал своего посла в ЮАР Эли Белоцерковского.

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21 ноября, выступая на внеочередном саммите БРИКС, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что действия Тель-Авива в секторе Газа — это геноцид мирных палестинцев. Он упрекнул израильские власти в блокаде сектора и заявил, что это военное преступление.

31 октября Боливия первой из стран Латинской Америки разорвала дипломатические отношения с Израилем, обвинив его в «преступлениях против человечности» в связи с ударами по сектору Газа. 9 октября экс-президент страны Эво Моралес поддержал ХАМАС и сказал, что его действия направлены на «защиту Палестины».

Позже отношения с Израилем разорвали еще несколько латиноамериканских государств — Чили, Колумбия, Гондурас и Белиз. Своих послов из Израиля отозвали в том числе Турция, Иордания и Чад. Гватемала, Эквадор, Парагвай, Коста-Рика и Перу выступили с поддержкой страны и жестко осудили нападение боевиков.

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ХАМАС после нападения на Израиль заявил о готовности обсудить перемирие, так как счел свои цели выполненными. Израиль намерен полностью уничтожить боевиков ХАМАС в ответ на атаку, допуская прекращение войны только при условии освобождения боевиками всех заложников и сдачи в плен.

Теги
Израиль ЮАР разрыв дипломатических отношений ХАМАС сектор Газа
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