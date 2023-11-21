Президент ЮАР сравнил действия Израиля в секторе Газа с геноцидом

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Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом мирных палестинцев, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на внеочередном саммите БРИКС. Его слова приводит Al Arabiya.

«Коллективное наказание палестинского гражданского населения посредством незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленная блокировка поставок лекарств, топлива, еды и воды жителям Газы равносильна геноциду», — сказал Рамафоса.

Лидеры стран БРИКС собрались на внеочередной саммит для обсуждения ситуации в секторе Газа. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее власти некоторых стран назвали действия израильской армии геноцидом по отношению к палестинцам сектора Газа.

27 октября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян обратился к американским государственным деятелям, «которые сейчас руководят геноцидом в Палестине», сказав, что если боевые действия в секторе продолжатся, то США «не будут спасены от этого огня».

14 ноября турецкие адвокаты Мюкахит Биринчи и Бурак Бекироглу совместно с экс-депутатом от правящей Партии справедливости и развития Метином Кюлюнком направили в Международный уголовный суд ходатайство о возбуждении уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Адвокаты и депутат обвинили Нетаньяху в геноциде и гибели мирных жителей, среди которых женщины и младенцы.

Израильский премьер отверг обвинения и заявил, что не поддастся на внешнее давление. Он заявил, что Тель-Авив продолжит двигаться к достижению двух целей — уничтожению палестинского исламистского движения ХАМАС и освобождению израильских заложников.