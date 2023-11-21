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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Президент ЮАР сравнил действия Израиля в секторе Газа с геноцидом

Президент ЮАР Рамафоса: действия Израиля в секторе Газа равносильны геноциду
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом мирных палестинцев, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на внеочередном саммите БРИКС. Его слова приводит Al Arabiya.

«Коллективное наказание палестинского гражданского населения посредством незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленная блокировка поставок лекарств, топлива, еды и воды жителям Газы равносильна геноциду», — сказал Рамафоса.

Лидеры стран БРИКС собрались на внеочередной саммит для обсуждения ситуации в секторе Газа. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

В результате удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 17 человек
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Ранее власти некоторых стран назвали действия израильской армии геноцидом по отношению к палестинцам сектора Газа.

27 октября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян обратился к американским государственным деятелям, «которые сейчас руководят геноцидом в Палестине», сказав, что если боевые действия в секторе продолжатся, то США «не будут спасены от этого огня».

14 ноября турецкие адвокаты Мюкахит Биринчи и Бурак Бекироглу совместно с экс-депутатом от правящей Партии справедливости и развития Метином Кюлюнком направили в Международный уголовный суд ходатайство о возбуждении уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Адвокаты и депутат обвинили Нетаньяху в геноциде и гибели мирных жителей, среди которых женщины и младенцы.

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Израильский премьер отверг обвинения и заявил, что не поддастся на внешнее давление. Он заявил, что Тель-Авив продолжит двигаться к достижению двух целей — уничтожению палестинского исламистского движения ХАМАС и освобождению израильских заложников.

Теги
ЮАР Сирил Рамафоса Израиль сектор Газа геноцид ХАМАС БРИКС
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