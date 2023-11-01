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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В МИДе Израиля назвали капитуляцией решение Боливии разорвать отношения

МИД Израиля: решение Боливии разорвать отношения — капитуляция перед террором
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Лиор Хайат
Лиор Хайат (Фото: lior.haiat / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является «капитуляцией перед терроризмом и режимом аятоллы в Иране», заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат.

«Делая этот шаг, правительство Боливии присоединяется к террористической организации ХАМАС, которая убила более 1400 израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков. Израиль осуждает поддержку Боливией терроризма и ее подчинение иранскому режиму», — написал он на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter).

Накануне правительство Боливии объявило о разрыве дипломатических отношений с Израилем. В ведомстве обвинили Израиль «в совершении преступлений против человечности» из-за ударов по сектору Газа.

В предыдущий раз Боливия прерывала дипломатические связи с Израилем в 2009 году, когда страной руководил Эво Моралес (2006–2019). Причиной стала израильская военная операция «Литой свинец» в секторе Газа. Моралес тогда назвал Израиль террористическим государством и ввел визовый режим для израильтян.

В 2020 году при президенте Жанин Аньес (в 2022 году ее приговорили к десяти годам тюрьмы по делу о государственном перевороте) отношения с Израилем были восстановлены. Сейчас Боливию возглавляет Луис Арсе.

Теги
Израиль Боливия МИД Иран Палестина ХАМАС
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