Почему страны Латинской Америки стали отзывать послов из Израиля Пять стран Центральной и Южной Америки отозвали послов или разорвали отношения с Израилем

За время войны в Газе уже пять стран Латинской Америки — Боливия, Чили, Колумбия, Гондурас и Белиз — отозвали послов или даже разорвали дипотношения с Израилем. Почему их реакция оказалась столь резкой — разбирался РБК

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Как латиноамериканские страны меняли отношения с Израилем

С самого начала войны с ХАМАС Израиль регулярно подвергается критике со стороны глав других государств и даже генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша из-за большого числа жертв среди гражданского населения сектора Газа. По данным палестинского Министерства здравоохранения на 15 ноября, в результате ведущихся Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) боевых действий в анклаве погибли уже более 11 тыс. человек.

Первым решившимся на наиболее радикальную форму внешнеполитического протеста, разрыв дипломатических отношений, неожиданно для многих стало государство Латинской Америки — Боливия. «Боливия решила разорвать дипломатические отношения с государством Израиль в знак отречения и осуждения агрессивного и непропорционального военного наступления Израиля на сектор Газа», — заявил заместитель министра иностранных дел страны Фредди Мамани 31 октября.

Боливия поддерживает давние и тесные отношения с арабскими странами и Ираном и на разрыв с Израилем решается не впервые, отметил в разговоре с РБК директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец. В 2009 году президент Боливии Эво Моралес пошел на подобный шаг также после обострения в Газе, но в 2020 году, когда у власти оказалась правый политик Жанин Аньес, дипломатические отношения были возобновлены (сейчас у власти вновь левое правительство во главе с однопартийцем Моралеса Луисом Арсе).

В тот же день, 31 октября, две другие латиноамериканские страны, Чили и Колумбия, объявили о решении отозвать послов из Израиля. В Чили проживает крупнейшая палестинская диаспора за пределами Ближнего Востока (около полумиллиона человек), а колумбийский президент Густаво Петро неоднократно выступал с жесткой критикой ЦАХАЛ, сравнивая ее действия с Холокостом. «Я был в концлагере Освенцим и теперь вижу, как его воссоздают в Газе», — написал он в соцсети X (бывший Twitter). В ответ израильские власти обвинили Петро в антисемитизме и объявили о приостановке поставок оборонной продукции в латиноамериканские страны.

Как отмечает Институт мира США (USIP), это решение может оказаться крайне болезненным для Колумбии, поскольку именно из Израиля поступала существенная доля вооружения для колумбийских спецподразделений, ведущих борьбу с многочисленными бандформированиями и наркокартелями. Выпад колумбийского лидера не оценили и внутри страны: 12 бывших глав МИД Колумбии опубликовали письмо, в котором заявили, что слова Петро «радикально расходятся с традициями нашей страны, уважающей международное право и многосторонность».

3 ноября о решении отозвать посла в Израиле сообщил Гондурас, а 14-го еще одна страна Центральной Америки, Белиз, объявила о решении приостановить дипломатические отношения с еврейским государством. Правительство заявило, что отзывает свое согласие на аккредитацию назначенного израильского посла в Белизе Эйнат Кранц-Нейгер, приостанавливает процесс назначения почетного консула Израиля, а также прекращает работу своего консульства в Тель-Авиве и отзывает назначение собственного почетного консула. В заявлении белизских властей отмечено, что страна неоднократно осуждала действия Армии обороны Израиля и призывала к прекращению огня, но эти призывы остались без ответа.

Своих послов из Израиля отозвали также Турция, Иордания, Чад и ЮАР. Сообщалось, что аналогичное решение принял Бахрейн, а его парламент сообщил о приостановке экономических отношений. В МИД Израиля, однако, заявили, что отношения с Манамой остаются стабильными.

Хейфец не исключил, что решение Белиза может быть продиктовано в том числе региональными противоречиями с Гватемалой, которая долго не признавала его право на самостоятельное существование. «Гватемала скорее занимает произраильскую позицию, поэтому Белиз, который прежде несколько дистанцировался от событий на Ближнем Востоке, сейчас дошел до отзыва послов и приостановки дипломатических отношений», — объяснил эксперт.

Почему регион оказался расколот

Комментируя общий интерес государств региона к конфликту, Виктор Хейфец отметил, что в отличие от африканских и азиатских стран почти все государства Латинской Америки входили в ООН с момента ее основания и в 1947 году голосовали за предлагавшийся раздел Палестины на два независимых государства, еврейского и арабского. «Во-вторых, надо учитывать, что в ряде государств Латинской Америки есть достаточно крупные мусульманские, в том числе палестинские, общины, а также еврейские общины. Это тоже добавляет значимости конфликту», — отметил специалист.

Хейфец также опроверг какую-либо связь между жесткой позицией, которую по отношению к Израилю заняли пять латиноамериканских стран, и тем фактом, что у власти там левые партии. По мнению эксперта, отношение этих государств к событиям на Ближнем Востоке продиктовано в первую очередь традициями внешней политики, о чем свидетельствует в том числе поведение других левых правительств региона. Например, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался поддерживать ту или иную сторону, объяснив это желанием принять участие в поиске мирного решения (в посольстве Израиля сочли позицию мексиканского лидера «недостаточно энергичной и решительной»).

В возглавляемом Обрадором Движении национального возрождения (MORENA) немало сторонников Палестины: некоторые из них даже сорвали минуту молчания в национальном парламенте, объявленную в память об израильских жертвах конфликта, начав кричать: «Да здравствует свободная Палестина!» Однако мексиканский лидер полностью исключил возможность разрыва отношений с Израилем. «Один из основных принципов внешней политики Мексики — это доктрина Хенаро Эстрады, согласно которой мексиканские власти вообще не обладают правом определять легитимность того или иного правительства, а могут поддерживать или не поддерживать дипломатические отношения, но делать это так, чтобы не влезать во внутренние дела государств», — объяснил Хейфец.

Аргентина, где у власти также находится левое правительство, сначала поддержала Израиль, но уже в начале ноября жестко осудила удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джабалия, заявив, что «ничто не оправдывает нарушения международного гуманитарного права и обязательства по защите гражданского населения». Позицию МИД Аргентины раскритиковала не только многочисленная еврейская диаспора страны, но и кандидат в президенты от правящей коалиции и министр экономики Серхио Масса, который в ходе предвыборной гонки неоднократно заявлял о праве Израиля на самооборону и обещал в случае победы на выборах, второй тур которых пройдет в это воскресенье, признать ХАМАС террористической организацией.

Бразилия, где после выборов 2022 года к власти вновь вернулись левые, также пыталась сохранить возможность контакта с обеими воюющими сторонами. Сейчас она председательствует в Совете Безопасности ООН, и президент Луис Инасиу Лула да Силва попытался выступить в качестве «беспристрастного арбитра», отметил исследователь USIP Николас Девиа-Вальбуэна. 18 октября Бразилия представила проект резолюции СБ ООН с призывом к гуманитарным паузам в Газе, который не прошел из-за вето США.

24 октября Лула да Силва заявил, что провел переговоры с многими мировыми лидерами о ситуации на Ближнем Востоке, чтобы добиться открытия гуманитарного коридора в Газе и прекращения огня. «Это моя роль: обеспечить условия для мира», — написал бразильский лидер в X. Лула неоднократно критиковал Израиль в связи с гибелью женщин и детей, а 14 октября заявил, что последствия действий ЦАХАЛ в палестинском анклаве такие же ужасающие, как и положившей начало войне атаки ХАМАС 7 октября.

Гватемала, Эквадор, Парагвай, Коста-Рика и Перу выступили с поддержкой Израиля и жестко осудили нападение ХАМАС, в результате которого погибли около 1400 человек. Президент Сальвадора Найиб Букеле, несмотря на свое палестинское происхождение, также назвал чудовищными действия палестинской группировки, подчеркнув, что исчезновение ХАМАС — в интересах самих жителей Газы.