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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Украины назвал «натофикацию» страны одним из приоритетов

Глава Минобороны Украины назвал «натофикацию» страны приоритетом ведомства
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина решила стать членом Североатлантического альянса, поэтому «натофикация» страны является одним из приоритетов национального Минобороны, заявил глава ведомства Рустем Умеров в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Украина выбрала свой путь: стать членом НАТО. Поэтому «натофикация» — это один из главных приоритетов Министерства обороны», — написал Умеров по итогам встречи с американским коллегой Ллойдом Остином.

Он отметил, что обсудил с главой Пентагона «текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать».

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Киев объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года, в день, когда президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав страны четырех прежде украинских регионов. «Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза», — заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.

Перед вступлением в блок потенциальный участник должен соблюсти план действий по членству в НАТО (ПДЧ) — программу принятия новых членов в альянс. Она предполагает, что страны-кандидаты отчитываются о действиях по подготовке ко вступлению в блок и соблюдению стандартов НАТО в различных сферах и получают обратную связь от альянса.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о решении членов блока отменить для Киева требование о выполнении плана действий по подготовке к членству. Однако он подчеркнул, что «пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться». Сторонники членства Украины в НАТО считают, что сейчас принять Киев в блок невозможно из-за ст. 5 Североатлантического договора, которая накладывает обязательства коллективной обороны.

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Российские власти считают возможное присоединение Украины к НАТО угрозой для страны. Путин называл это одной из причин начала военной операции 24 февраля 2022 года.

Теги
Украина НАТО Рустем Умеров Минобороны Украины
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