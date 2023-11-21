Министр обороны Украины назвал «натофикацию» страны одним из приоритетов

Украина решила стать членом Североатлантического альянса, поэтому «натофикация» страны является одним из приоритетов национального Минобороны, заявил глава ведомства Рустем Умеров в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Украина выбрала свой путь: стать членом НАТО. Поэтому «натофикация» — это один из главных приоритетов Министерства обороны», — написал Умеров по итогам встречи с американским коллегой Ллойдом Остином.

Он отметил, что обсудил с главой Пентагона «текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать».

Киев объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года, в день, когда президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав страны четырех прежде украинских регионов. «Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза», — заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.

Перед вступлением в блок потенциальный участник должен соблюсти план действий по членству в НАТО (ПДЧ) — программу принятия новых членов в альянс. Она предполагает, что страны-кандидаты отчитываются о действиях по подготовке ко вступлению в блок и соблюдению стандартов НАТО в различных сферах и получают обратную связь от альянса.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о решении членов блока отменить для Киева требование о выполнении плана действий по подготовке к членству. Однако он подчеркнул, что «пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться». Сторонники членства Украины в НАТО считают, что сейчас принять Киев в блок невозможно из-за ст. 5 Североатлантического договора, которая накладывает обязательства коллективной обороны.

Российские власти считают возможное присоединение Украины к НАТО угрозой для страны. Путин называл это одной из причин начала военной операции 24 февраля 2022 года.