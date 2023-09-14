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Военная операция на Украине ,  
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Дуда назвал невозможным принятие Украины в НАТО в данный момент

Президент Польши Дуда: НАТО не может принять Украину в данный момент
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Военная операция на Украине

Принять Украину в НАТО на данный момент невозможно, заявил президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй, пишет PAP.

«Мы понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно понимали, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО в этот момент не может быть и речи», — сказал Дуда, говоря о саммите Североатлантического альянса, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе.

По словам президента, принять Украину в НАТО сейчас означает объявить войну России из-за статьи  5 Североатлантического договора, которая накладывает обязательства коллективной обороны. «Боязнь реакции России на вопросы открытых дверей НАТО для Украины была основной причиной блокирующего решения, которое принял Североатлантический альянс», — пояснил Дуда.

Саммит НАТО в Вильнюсе проходил с 11 по 12 июля. Страны — члены альянса в совместном коммюнике от 11 июля подтвердили намерение упростить процедуру вступления Украины в НАТО. Так, для страны отменят первый этап процесса вступления в альянс и не будут обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. В то же время там отказались назвать конкретные сроки вступления страны в альянс, подчеркнув, что это будет возможно только по завершении конфликта.

Также в НАТО утвердили создание Совета Украина — НАТО. В рамках этой кооперации Киев получит статус равного партнера: украинская сторона будет иметь право созывать заседания совета, организовывать рабочие комитеты, а также принимать обязательные для других стран решения.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк по итогам саммита заявил, что в Киеве заранее знали, что страну не пригласят вступить в НАТО. По его словам, альянс сделал только первые шаги — долгосрочную программу и отказ от плана действий по членству. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что НАТО не готово пригласить страну в альянс, после чего раскритиковал блок за «неопределенность».

Москва выступала против расширения НАТО за счет территорий бывшего Советского Союза, в том числе Украины. Этот пункт значился в том числе в проекте договора с США и НАТО о гарантиях безопасности в конце 2021 года.

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