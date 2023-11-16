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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде

Захарова: вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

Так дипломат ответила на слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена (занимал эту должность в 2009–2014 годах) о вступлении в блок только тех территорий, которые подконтрольны Киеву.

«Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. <…> По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо», — сказала Захарова.

Ермак не согласился с идеей экс-генсека НАТО о принятии Украины в альянс
Политика
Фото:Алексей Фурман / Getty Images

По словам Расмуссена, которые приводила The Guardian, вопрос присоединения Киева к блоку нельзя откладывать до следующего года. «Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО», — убежден он.

Принятие Украины в блок без территорий, подконтрольных России, по мнению экс-генсека, уменьшит угрозу конфликта между Москвой и альянсом и не приведет к его заморозке. Сторонники членства Украины в НАТО считают, что сейчас принять Киев в блок невозможно из-за ст. 5 Североатлантического договора, которая накладывает обязательства коллективной обороны.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на слова Расмуссена заявил, что его идея не соотносится с принципами, которых придерживается Киев. «Они очень ясны и прочны: никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», — подчеркнул чиновник.

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Российские власти считают возможное присоединение Украины к НАТО угрозой для страны. Президент России Владимир Путин называл это одной из причин начала военной операции 24 февраля 2022 года.

В том же году Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Действующий генсек блока Йенс Столтенберг исключил возможность присоединения страны к альянсу до завершения боевых действий.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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