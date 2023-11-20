В Красноярском крае из-за урагана остался без света 161 населенный пункт

МЧС сообщило о 161 населенном пункте в Красноярском крае без света из-за урагана

Фото: Россети Сибирь

В Красноярском крае из-за урагана, продолжающегося второй день, без электричества продолжает оставаться 161 населенный пункт, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

Кроме того, в десяти муниципальных образованиях зафиксированы срывы кровель и падения деревьев, были повреждены 12 автомобилей, отметили в МЧС.

Накануне из-за непогоды электричество было отключено в 212 населенных пунктах, в том числе в городах Ачинске (население около 100 тыс. человек) и Канске (население около 90 тыс. человек).

В МЧС предупредили, что сильный ветер продержится в крае еще день, порывы будут достигать 25 м/с.

19 ноября на несколько регионов Сибири и на Крым обрушился ураган. Электричество пропадало в Крыму, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях, в Хакасии, Новосибирской и Иркутской областях.

В Новокузнецке порывы ураганного ветра достигали 35–38 м/с, было повалено много деревьев, из-за повреждения линий электропередачи во многих районах города пропал свет, были остановлены объекты водоснабжения. Из-за падения дерева в городе погибли два человека. Еще один человек погиб в Алтайском крае. Кроме того, в Новокузнецке вывеска магазина «Спортмастер», сорванная ураганным ветром с торгового центра, упала на женщину. Из-за урагана в Новокузнецке и Прокопьевске ввели режим ЧС.