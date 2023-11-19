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Один человек погиб из-за урагана в Алтайском крае

МЧС: один человек погиб и трое пострадали из-за урагана в Алтайском крае
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате прохождения урагана в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные краевого минздрава.

Все четверо, по информации ведомства, получили травмы по разным причинам, один пострадавший впоследствии умер.

19 ноября на некоторые регионы Сибири, в том числе на Алтайский край, обрушился ураган. Ветер срывал крыши домов и валил деревья, без света в крае остались более 40 тыс. жителей в 92 населенных пунктах.

МЧС предупредило жителей региона, что ветер с порывами более 35 м/c сохранится в течение дня. В ночь на 20 ноября максимальная скорость порывов уменьшится до 18–22 м/с. Днем скорость ветра составит 5–10 м/с, местами возникнут порывы до 15 м/с.

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Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

В Новокузнецке Кемеровской области из-за падения дерева на машину под воздействием ветра также погибли два человека. Жертвами стали 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. В машине также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, их госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

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Алтайский край непогода ветер погибшие
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