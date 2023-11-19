В Новокузнецке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана

Жертвами непогоды в Новокузнецке стали два человека, в школах и детских садах отменяют занятия, часть города осталась без света и отопления

Фото: СК РФ

В Новокузнецке в Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившегося на регион урагана, сообщил глава города Сергей Кузнецов.

«К сожалению, есть пострадавшие и жертвы: шесть человек пострадали, двое погибли. Со всеми пострадавшими проводится особый медицинский контроль», — сообщил мэр.

В городе повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей и 45 объектов социальной инфраструктуры. Завтра в школах города отменяются занятия у первой смены, решение о занятиях у второй смены будет принято утром в понедельник. Работа детских садов также будет приостановлена.

Два человека в Новокузнецке погибли из-за дерева, упавшего на легковую машину. Жертвами стали 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. В машине также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, их госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).