В Новокузнецке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана
В Новокузнецке в Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившегося на регион урагана, сообщил глава города Сергей Кузнецов.
«К сожалению, есть пострадавшие и жертвы: шесть человек пострадали, двое погибли. Со всеми пострадавшими проводится особый медицинский контроль», — сообщил мэр.
В городе повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей и 45 объектов социальной инфраструктуры. Завтра в школах города отменяются занятия у первой смены, решение о занятиях у второй смены будет принято утром в понедельник. Работа детских садов также будет приостановлена.
Два человека в Новокузнецке погибли из-за дерева, упавшего на легковую машину. Жертвами стали 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. В машине также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, их госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).
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