Синоптик сообщил о движении урагана из Сибири на восток

Синоптик Тишковец: ураган из Сибири идет на восток, в Якутию и Прибайкалье

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Ураганный ветер из Сибири пойдет на восток — в Прибайкалье и Якутию, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Тот ветер, который на юге Сибири — 30–35 м/с, — это ураганный (до 126 км/ч), будет ослабевать по мере продвижения на восток, но тем не менее все равно будет штормовым — 21–26 м/с. То есть завтра в Сибири порывы ветра будут 21–26 м/с, а послезавтра ветер практически уже станет нештормовым и растворится в барическом поле», — сообщил синоптик.

По словам Тишковца, в европейской части России таких порывов ветра не будет. Он отметил, что единственным исключением может стать сегодняшний день, 19 ноября, на юге страны: в связи с очень активным циклоном будут осадки, местами мокрый снег, скорость ветра достигнет 20–25 м/с. Тишковец подчеркнул, что это коснется прибрежных территорий акватории Черного и Азовского морей, Крыма и новых регионов.

В нескольких регионах Сибири за последние сутки прошел мощный ураган. Ветер валил деревья, срывал крыши домов и нарушал работу электросетей. В Новокузнецке упавшее на машину дерево убило двух людей, еще двое пострадали.

В Алтайском крае синоптики спрогнозировали сохранение шквалистого ветра до вечера, не менее двух поездов и 16 электричек были задержаны из-за непогоды. В Новосибирске деревья, ветки и сорванные крыши падали на линии электропередачи, несколько населенных пунктов в пригороде областного центра остались без света.