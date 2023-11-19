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На Сибирь обрушился ураган

В регионах Сибири прошел мощный ураган
В некоторых районах Новокузнецка пропали свет, вода и отопление. Мэр сообщил, что город не сталкивался с подобным почти полвека. В Алтайском крае ветер сносил крыши, упавшие деревья рвали провода

На Сибирь обрушился ураган
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В нескольких регионах Сибири прошел мощный ураган, ветер срывал крыши домов и валил деревья.

В Красноярске «требуется ликвидация последствий ветра», это касается жилых домов, объектов инфраструктуры и дорог, сообщил мэр Владимир Логинов. В частности, ветер повредил крышу здания колледжа отраслевых технологий и предпринимательства, а на соседней Лесопарковой улице упавшее дерево заблокировало движение машин.

Лайнер Superjet 100 авиакомпании «Россия» смог приземлиться в Красноярске только с четвертой попытки, пишет Shot, перед этим борт полчаса кружил над городом.

В Новокузнецке скорость ураганного ветра превышала 35–38 м/с, повалено много деревьев, из-за повреждения линий электропередачи во многих районах города пропал свет, остановлены объекты водоснабжения и водоотведения, отключены локальные котельные, написал мэр Сергей Кузнецов. Трамваи и троллейбусы остановились. «Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года! Работает городской штаб! Принято решение об объявлении режима повышенной готовности», — добавил мэр и попросил горожан не выходить на улицу. Два пассажирских поезда и четыре электрички были задержаны.

Два человека в Новокузнецке погибли из-за дерева, которое упало на легковую машину. Жертвами стали 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. В машине также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, их госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). «От МЧС России работало 1 отделение пожарной охраны. Проводили деблокировку и стабилизацию транспортного средства», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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В Алтайском крае тоже произошли отключения света из-за ветра, там «зафиксированы случаи порыва проводов вследствие слета крыш и падения деревьев», сообщило местное минпромэнерго. Синоптики прогнозируют сохранение шквалистого ветра до вечера. Не менее двух поездов и 16 электричек были задержаны.

В Омске выпала почти месячная норма осадков, «минувшая ночь накрыла наш город непогодой», рассказал мэр Сергей Шелест. В аэропорту города массово задержались рейсы, самолеты прибывают с опозданием. Более 20 населенных пунктов области остались без электроснабжения.

В Новосибирске шквалистый ветер поднялся еще ночью, его скорость доходила до 27 м/с с переходами в метель. Новосибирцы жаловались на повреждения машин упавшими деревьями. Деревья, ветки и сорванные крыши из-за ветра падали на линии электропередачи, что приводило к обрывам проводов, сообщила энергокомпания региона «РЭС». Несколько населенных пунктов в пригороде областного центра остались без света. «Ситуация осложнена плохой видимостью из-за усиливающейся метели и налипанием на провода мокрого снега», — отметили в компании.

В Томской области свет отключился в нескольких районах, ремонтные бригады выехали на место происшествия. «Сейчас стихия приближается к городу», предупредили «Россети Сибирь».

В Хакасии нарушения в подаче электричества выявлены пока только на севере региона, «непогода подступает к республике», отметили «Россети Сибирь».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ураган ветер Сибирь Новокузнецк Красноярск Алтайский край Кемеровская область Красноярский край
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