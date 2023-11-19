Минэнерго назвало число оставшихся без света из-за урагана в Сибири

В Крыму и Сибири из-за сильного ветра без света остались 264 тыс. человек

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В Крыму и некоторых регионах Сибири из-за неблагоприятной погоды без света остались свыше 260 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минэнерго России.

«По состоянию на 16:00 (мск. — РБК) количество отключенных потребителей суммарно составляет около 264 тыс. чел., ветер прекращается, бригады приступили к аварийно-восстановительным работам и включению объектов», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что массовые отключения были только в Крыму, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях. В Хакасии, Новосибирской и Иркутской областях также наблюдались перебои с энергоснабжением, однако они не носили массового характера, добавили в министерстве.

Так, в Кемеровской области к 16:00 мск без электричества оставались 72,5 тыс. человек, в Алтайском крае — 16,2 тыс., а в Красноярском — 96 тыс. В Крыму к тому же моменту оставались без света 39,2 тыс. потребителей. В Новосибирской области электричества не было у 9,8 тыс. жителей, в Иркутской — у 17,2 тыс., в Хакасии — у 13,7 тыс.

19 ноября на некоторые регионы Сибири обрушился ураган, ветер срывал крыши и валил деревья, погибло несколько человек, десятки пострадали. В отдельных местах, по данным властей, скорость порывов ветра достигала 33–35 м/с и 38 м/с (Новокузнецк).

Непогода наблюдалась и в Крыму: региональное управление МЧС предупредило об усилении ветра до 25–30 м/с и порывах до 35 м/с в отдельных местах. В регионе объявили штормовое предупреждение.