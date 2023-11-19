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В Новокузнецке сорванная ураганом вывеска ТЦ упала на женщину

На женщину в Новокузнецке упала сорванная ураганом вывеска «Спортмастера»

В Новокузнецке сорванная ураганом вывеска ТЦ упала на женщину
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В городе Новокузнецк Кемеровской области вывеска магазина спортивных товаров «Спортмастер», сорванная ураганным ветром с торгового центра, упала на женщину, сообщает портал NGS24.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса рассказали порталу, что пострадавшей женщине 59 лет, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет по Кемеровской области начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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Фото:СК РФ

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале призвал жителей не выходить на улицу из-за урагана. По его словам, порывы ветра достигли 35-38 м/с и более,из-за чего в городе упало множество деревьев, а трамваи и троллейбусы перестали ходить из-за отсутствия электричества. Позже он объявил о формировании волонтерского штаба по устранению последствий урагана. Кузнецов отметил, что Новокузнецк не сталкивался с подобным разгулом стихии с 1978 года.

Ураганный ветер бушует не только в Кемеровской области, но и на Алтае и в Красноярском крае. Из-за этого самолет авиакомпании «Россия» лишь с четвертого раза смог приземлиться в аэропорту Красноярска, пишет SHOT. На Алтае ветер сносит крыши и рекламные щиты, жители ряда поселков остались без света.

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Теги
Новокузнецк Кемеровская область ураган ветер
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