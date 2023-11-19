ВОЗ сообщила о планах перевезти пациентов «Аш-Шифы» на юг сектора Газа

Пациенты больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа будут перевезены в медучреждения на юге региона в ближайшие трое суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В течение следующих 24-72 часов <...> будут организованы дополнительные миссии для срочной транспортировки пациентов из «Аш-Шифы» в медицинский комплекс «Насер» и Европейскую больницу Газы на юге», — говорится в заявлении ВОЗ.

В организации отметили, что указанные медучреждения работают «на пределе возможностей» и эвакуированные из «Аш-Шифы» пациенты увеличат нагрузку на медицинский персонал и ресурсы больниц.

По данным ВОЗ, на настоящий момент в «Аш-Шифе» остаются 25 медицинских работников и 291 пациент, среди которых 32 младенца «в крайне критическом состоянии».

Ранее, 18 ноября, совместная группа ВОЗ и ООН провели час внутри больницы для оценки гуманитарной ситуации. Сотрудники организаций назвали «Аш-Шифу» «зоной смерти», а ситуацию в больнице — «отчаянной». Группа увидела следы обстрелов, а также братскую могилу у входа в больницу. По информации ВОЗ, в могиле похоронено более 80 человек.

«Аш-Шифа» является крупнейшей больницей в секторе Газа. В ночь на 15 ноября израильская армия начала там «точечную и целенаправленную операцию». Израиль настаивает, что «Аш-Шифа» используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, разведка США подтвердила эти сведения.

В первый день операции израильские военные нашли в одном из отделений больницы помещение с боевой техникой ХАМАС, в другом — оперативный командный центр. Группировка и подконтрольный ей Минздрав сектора Газа ранее отвергали обвинения в размещении в «Аш-Шифе» оружия и заложников.

По информации Ynet, 15 ноября лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар оборвал переговоры с катарскими посредниками по поводу освобождения заложников и заявил, что отказывается от них до тех пор, пока израильская армия не прекратит операцию в больнице «Аш-Шифа».

После этого израильские военные сообщили об обнаружении у больницы тела женщины, которая была захвачена ХАМАС в заложники 7 октября.

18 ноября Al Jazeera написала со ссылкой на одного из врачей больницы, что ЦАХАЛ потребовала у людей, находящихся в «Аш-Шифе», эвакуироваться и дала на это один час. Позднее Армия обороны Израиля опровергла эту информацию. Израильские военные удовлетворили просьбу директора учреждения о вывозе оттуда желающих, заявила пресс-служба армии. В ЦАХАЛ также предложили содействовать любым запросам на медицинскую эвакуацию.