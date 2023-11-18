Израильские военные дали час на эвакуацию больницы «Аш-Шифа»

Израильские военные потребовали эвакуировать больницу «Аш-Шифа» за один час через громкоговорители, пишет AFP. Один из врачей заявил Al Jazeera, что это «невозможно», у них нет машин скорой помощи для перевозки пациентов

Вид на здания больницы «Аш-Шифа» (Фото: Doaa Rouqa / Reuters)

Израильские военные дали один час на эвакуацию находящимся в больнице «Аш-Шифа» людям, сообщил телеканалу Al Jazeera врач этого комплекса.

По его словам, это «невозможно» сделать, поскольку в больнице находятся «тысячи людей», многие из них в критическом состоянии. Корреспондент телеканала отмечает, что у «Аш-Шифы» нет машин скорой помощи, чтобы вывезти пациентов.

Журналист AFP рассказал, что израильские войска отдали приказ об эвакуации больницы «в течение ближайшего часа» через громкоговорители, передает Al Arabiya. Он добавил, что военные позвонили директору больницы Мохаммеду Абу Салмии, чтобы проинструктировать и обеспечить «эвакуацию пациентов, раненых, перемещенных лиц и медицинского персонала». По словам журналиста, военные потребовали, чтобы эвакуируемые пешком выдвинулись к набережной.

«Аш-Шифа» является крупнейшей больницей в секторе Газа. В ночь на 15 ноября израильская армия начала там «точечную и целенаправленную операцию». Израиль настаивает, что «Аш-Шифа» используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, эту оценку подтвердила разведка США.

В день начала операции израильские военные нашли в одном из отделений больницы помещение с боевой техникой ХАМАС, в другом — оперативный командный центр. Группировка и подконтрольный ей Минздрав сектора Газа ранее отвергали обвинения в размещении там оружия и заложников.

На следующий день телеканал i24 сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила операцию в «Аш-Шифе» на ее южную часть, до этого она проводилась в западной части комплекса. Израильская армия привлекла дополнительные танки, а также бульдозеры, чтобы попытаться добраться до туннелей, где могут прятаться боевики, уточнял i24.

16 ноября израильские военные сообщили об обнаружении у больницы «Аш-Шифа» тела захваченной в заложники 7 октября в кибуце Беэри Йегудит Вайс. Тело женщины было извлечено из строения, прилегающего к больнице «Аш-Шифа», и перевезено на израильскую территорию. «В строении, в котором находилась Иегудит, также было обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и РПГ», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Из-за операции ЦАХАЛ в больнице ХАМАС прекратил переговоры по обмену заложниками.