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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля нашла в больнице «Аль-Шифа» штаб ХАМАС

ЦАХАЛ заявила, что нашла в больнице «Аль-Шифа» оружие и штаб ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израильские военные нашли в крупнейшей больнице сектора Газа «Аль-Шифа» оперативный штаб и оружие боевиков палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В одном из отделений больницы военные обнаружили помещение с боевой техникой, в другом — оперативный командный центр, «что указывает на то, что боевики используют больницу в террористических целях», говорится в публикации.

«ЦАХАЛ продолжает действовать в больничном комплексе, собирая разведывательную информацию и предотвращая причинение вреда медработникам и гражданским лицам, укрывающимся там», — заключили военные.

Армия Израиля начала штурм крупнейшей больницы Газы
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Фото:Israel Defense Forces / Reuters

ЦАХАЛ заявила о начале «точечной и целенаправленной» операции в «Аль-Шифе» в ночь на 15 ноября. Израиль настаивает, что эта больница используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия. Эту оценку подтвердила разведка США. Кроме того, спецслужбы Израиля считают, что ХАМАС использует машины скорой помощи для прикрытия.

Премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно обвинял боевиков в использовании гражданских в качестве «живого щита» и создании помех для их эвакуации.

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Теги
ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа палестино-израильский конфликт
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