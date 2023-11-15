Армия Израиля нашла в больнице «Аль-Шифа» штаб ХАМАС

ЦАХАЛ заявила, что нашла в больнице «Аль-Шифа» оружие и штаб ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израильские военные нашли в крупнейшей больнице сектора Газа «Аль-Шифа» оперативный штаб и оружие боевиков палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В одном из отделений больницы военные обнаружили помещение с боевой техникой, в другом — оперативный командный центр, «что указывает на то, что боевики используют больницу в террористических целях», говорится в публикации.

«ЦАХАЛ продолжает действовать в больничном комплексе, собирая разведывательную информацию и предотвращая причинение вреда медработникам и гражданским лицам, укрывающимся там», — заключили военные.

ЦАХАЛ заявила о начале «точечной и целенаправленной» операции в «Аль-Шифе» в ночь на 15 ноября. Израиль настаивает, что эта больница используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия. Эту оценку подтвердила разведка США. Кроме того, спецслужбы Израиля считают, что ХАМАС использует машины скорой помощи для прикрытия.

Премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно обвинял боевиков в использовании гражданских в качестве «живого щита» и создании помех для их эвакуации.