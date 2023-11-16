WP узнала о согласии ХАМАС на сделку с Израилем по заложникам

Группировка готова отпустить не менее 50 женщин и детей в обмен на трех- или пятидневную паузу в боевых действиях и гуманитарную помощь, Израиль пока рассматривает это предложение, пишет газета

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Исламистская группировка ХАМАС согласилась на сделку с Израилем об освобождении заложников и готова отпустить как минимум 50 женщин и детей, израильская сторона сейчас рассматривает предложение, пишет The Washington Post со ссылкой на арабского дипломата.

Взамен ХАМАС хочет, чтобы Израиль согласился на трех- или пятидневную паузу в боевых действиях, увеличение гуманитарной помощи сектору Газа и освобождение женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

Издание отмечает, что сделка согласована лишь «в общих чертах» и все еще может развалиться. «Мы должны услышать ответ сегодня», — сказал собеседник газеты.

В то же время, как пишет Ynet, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар накануне оборвал переговоры с катарскими посредниками и заявил, что отказывается от них до тех пор, пока израильская армия не прекратит операцию в больнице «Аш-Шифа».

В среду агентство Reuters сообщило, что Катар добивается подписания между ХАМАС и Израилем соглашения об освобождении около 50 заложников из сектора Газа в обмен на трехдневное прекращение боевых действий. По данным агентства, в рамках сделки, которая также обсуждается и согласовывается с США, израильская сторона может освободить некоторых палестинских женщин и детей из израильских тюрем и увеличить пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа. Как отметил Reuters, ХАМАС в общем согласился с условиями соглашения, о Израиль до сих пор не ведет переговоров о деталях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раз называл целью армии уничтожение ХАМАС и освобождение заложников. Он обещал, что страна прекратит огонь только после вызволения захваченных группировкой людей.