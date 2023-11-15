Израиль объявил об операции против ХАМАС в крупнейшей больнице Газы

ЦАХАЛ приблизилась к больнице Аль-Шифа. Израиль и США считают, что там находится командный пункт и склад оружия ХАМАСа, боевики отвергают эти обвинения. Близ больницы ведутся бои

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия Израиля предупредила медицинский персонал крупнейшей больницы сектора Газа «Аль-Шифа» о том, что начнет штурм «через несколько минут», сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на Минздрав анклава.

Израильские военные приблизились к воротам больницы, близ больничного комплекса ведутся тяжелые бои, отмечает корреспондент телеканала.

«На основе разведывательной информации и оперативной необходимости силы ЦАХАЛ проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в определенном районе больницы Аль-Шифа», — объявило ведомство. Армия указала, что помогла широкомасштабной эвакуации из больницы и еще 14 ноября потребовала прекратить военное использование объекта, но этого не произошло. ЦАХАЛ предложила боевикам сдаться.

Бронетехника ЦАХАЛ, которой могут быть танки, еще днем находилась в 200 метрах от больницы, пишет New York Times, изучив спутниковые снимки.

Израиль настаивает, что Аль-Шифа используется боевиками палестинской группировки ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, эту оценку подтвердила разведка США. В Белом доме при этом подчеркнули, что не поддерживают авиаудары по больнице, как и наземные бои на ее территории: «Невинные люди, беспомощные люди, больные люди просто пытаются получить медицинскую помощь, которую они заслуживают, а не попасть под перекрестный огонь».

По версии Израиля, боевики используют больницы вместе с другими объектами гражданской инфраструктуры в качестве прикрытия. ЦАХАЛ опубликовала видеозаписи из детской больницы Аль-Рантиси на севере сектора Газа, на которых показано оружие и комната, предположительно использованная для содержания заложников. Премьер Биньямин Нетаньяху не раз обвинял боевиков в использовании гражданских в качестве «живого щита» и создании помех для их эвакуации.

Минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАСу, признал, что видео снято в больнице, но отверг обвинения в размещении оружия и заложников. ХАМАС также отвергает эти данные. Группировка расценила сведения американской разведка как «зеленый свет» для израильской армии для атак на больницу.