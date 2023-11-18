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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ опровергла требование об эвакуации больницы «Аш-Шифа»

ЦАХАЛ опровергла требование об эвакуации больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ не отдавала приказа об эвакуации больницы «Аш-Шифа», а удовлетворила просьбу директора учреждения о вывозе оттуда желающих, заявила израильская армия. Al Jazeera сообщала, что ЦАХАЛ дала час на эвакуацию больницы
Вид на здания больницы &laquo;Аш-Шифа&raquo;
Вид на здания больницы «Аш-Шифа» (Фото: Doaa Rouqa / Reuters)

Армия обороны Израиля не отдавала приказов об эвакуации пациентов или персонала крупнейшей больницы в секторе Газа «Аш-Шифа», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Сегодня утром Армия обороны Израиля удовлетворила просьбу директора больницы Шифа предоставить возможность дополнительным жителям Газы, которые находились в больнице и хотели бы эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту», — говорится в публикации в телеграм-канале.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что не приказывали эвакуировать пациентов и медиков из больницы. В ЦАХАЛ предложили содействовать любым запросам на медицинскую эвакуацию.

Медперсонал остается в больнице для помощи пациентам, которые не смогут эвакуироваться, отметили военные.

Израильские военные дали час на эвакуацию больницы «Аш-Шифа»
Политика
Вид на здания больницы&nbsp;&laquo;Аш-Шифа&raquo;

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на одного из врачей больницы сообщил, что ЦАХАЛ потребовала эвакуироваться из больницы, дав на это один час. Журналист AFP рассказал, что израильские войска отдали приказ об эвакуации больницы «в течение ближайшего часа» через громкоговорители, передавало Al Arabiya. Он добавил, что военные позвонили директору больницы Мохаммеду Абу Салмии, чтобы проинструктировать и обеспечить «эвакуацию пациентов, раненых, перемещенных лиц и медицинского персонала». По словам журналиста, военные потребовали, чтобы эвакуируемые пешком выдвинулись к набережной.

Израильская армия в ночь на 15 ноября начала в «Аш-Шифе» «точечную и целенаправленную операцию». Израиль настаивает, что больница используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, эту оценку подтвердила разведка США. Группировка и подконтрольный ей Минздрав сектора Газа отвергали обвинения в размещении там оружия и заложников.

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В день начала операции израильские военные нашли в одном из отделений больницы помещение с боевой техникой ХАМАС, в другом — оперативный командный центр.

На следующий день телеканал i24 сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила операцию в «Аш-Шифе» на ее южную часть, до этого она проводилась в западной части комплекса. Израильская армия привлекла дополнительные танки, а также бульдозеры, чтобы попытаться добраться до туннелей, где могут прятаться боевики, уточнял i24.

16 ноября израильские военные сообщили об обнаружении у больницы «Аш-Шифа» тела захваченной в заложники 7 октября в кибуце Беэри Йегудит Вайс. Тело женщины было извлечено из строения, прилегающего к больнице «Аш-Шифа», и перевезено на израильскую территорию. «В строении, в котором находилась Иегудит, также было обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и РПГ», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Из-за операции ЦАХАЛ в больнице ХАМАС прекратил переговоры по обмену заложниками.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Больница «Аш-Шифа» ЦАХАЛ Израиль сектор Газа эвакуация
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