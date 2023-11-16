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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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У больницы «Аш-Шифа» в Газе нашли тело 65-летней заложницы ХАМАС

Израильские военные нашли тело 65-летней заложницы ХАМАС у больницы в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ahmed El Mokhallalati / Reuters
Фото: Ahmed El Mokhallalati / Reuters

Израильские военные нашли у больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа тело Иегудит Вайс, которую боевики палестинского движения ХАМАС похитили в первый день войны, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Тело женщины были извлечено из строения, прилегающего к больнице «Аш-Шифа», и перевезено на израильскую территорию. «В строении, в котором находилась Иегудит, также было обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и РПГ», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, Иегудит Вайс была похищена из своего дома в кибуце Беэри 7 октября боевиками ХАМАС. После опознания тела женщины военные и полиция проинформировали ее семью, что Иегудит погибла.

Иегудит Вайс было 65 лет, у нее пятеро детей, уточняет The Times of Israel. Муж погибшей — Шмулик Вайс — был найден мертвым в убежище в собственном доме.

i24 сообщил о расширении Израилем операции в больнице «Аш-Шифа»
Политика
Больница &laquo;Аль-Шифа&raquo;

«Аш-Шифа» является крупнейшей больницей в секторе Газа. В ночь на 15 ноября израильская армия начала там «точечную и целенаправленную операцию». Израиль настаивает, что «Аш-Шифа» используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, эту оценку подтвердила разведка США.

В день начала операции израильские военные нашли в одном из отделений больницы помещение с боевой техникой ХАМАС, в другом — оперативный командный центр. Группировка и подконтрольный ей Минздрав сектора Газа ранее отвергали обвинения в размещении там оружия и заложников.

Телеканал i24 передавал, что Армия обороны Израиля расширила операцию в «Аш-Шифе» на ее южную часть, до этого она проводилась в западной части комплекса. Израильская армия привлекла дополнительные танки, а также бульдозеры, чтобы попытаться добраться до туннелей, где могут прятаться боевики, сообщает i24.

Теги
Израиль сектор Газа ХАМАС Больница «Аш-Шифа» заложники
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