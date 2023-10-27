О заходе израильских сил в анклав со ссылкой на местных жителей пишет Haaretz и Kan. По данным Al-Ahram, танки Израиля двигаются вдоль границы сектора Газа со стороны города Бейт-Ханун

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Силы Израиля вошли в сектор Газа, в отдельных местах слышны звуки стрельбы, сообщил телеканал Kan со ссылкой на палестинские источники. Haaretz со ссылкой на местных жителей также пишет о заходе израильских сил в регион.

«Палестинские источники сообщили об ограниченном въезде транспортных средств ЦАХАЛа в район Бейт-Хануна на севере сектора Газа. В социальных сетях появились сообщения о перестрелке на севере сектора Газа», — передает Kan.

Ранее Sky News Arabia сообщал со ссылкой на источники, что танки израильской армии движутся вдоль границы к северу от сектора Газа.

По данным канала, техника двигалась вдоль границы со стороны города Бейт-Ханун на северо-востоке региона. Один из собеседников сказал каналу, что слышал звуки боя у северной границы сектора.

О танках у северной границы Газы также писала египетская газета Ahram Online. По данным издания, техника пересекла границу к востоку от Бейт-Хануна и вошла на территорию региона.

Вечером 27 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия подвергла север сектора Газа самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС. После этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что авиация «наносит значительные удары по подземным объектам» в секторе Газа и что предстоящей ночью сухопутные войска «расширят» свою активность.

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади после атак Израиля написал в X (ранее — Twitter), что страна начала «наземную войну» в секторе Газа. «Результатом станет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы вперед», — предупредил он.

Как сообщает Sky News Arabia, обстрелам подвергаются районы в центральной части Газы, район Зайтун к востоку от Джебалии и местность к востоку от районов Шуджайя и Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Также удары наносят по району Дейр-эль-Балах, пишет канал.

По утверждению палестинской группировки ХАМАС, сектор Газа подвергся атакам с суши, моря и воздуха, в результате ударов в регионе пропали интернет и связь. Военное крыло группировки — «Бригады аль-Кассам» — в ответ обстреляли Тель-Авив и его пригороды.