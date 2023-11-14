The Times of Israel показала фото израильских военных в парламенте Газы

ЦАХАЛ захватила парламент Газы, сообщает The Times of Israel.

Газета опубликовала фото, «циркулирующее в социальных сетях», на котором показаны военнослужащие бригады «Голани» внутри здания парламента в Газе.

Как отмечает The Times of Israel, с 2007 года, после захвата группировкой ХАМАС власти в секторе Газа, в здании законодательного совета заседали только члены группировки.

13 ноября Министр обороны Израиля Йоав Галант и пресс-служба ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.



«Нет сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается в каждой точке. ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству», — подчеркнул Галант.



В конце октября израильская армия вошла в сектор Газа, а в начале ноября войска окружили крупнейший город региона Газа и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части. 7 ноября генерал ЦАХАЛ Яро Финкельман сообщил, что «впервые за десятилетия» бои ведутся в центре Газы.