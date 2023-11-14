 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

The Times of Israel показала фото израильских военных в парламенте Газы

The Times of Israel: израильские военные захватили парламент Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ захватила парламент Газы, сообщает The Times of Israel.

Газета опубликовала фото, «циркулирующее в социальных сетях», на котором показаны военнослужащие бригады «Голани» внутри здания парламента в Газе.

Как отмечает The Times of Israel, с 2007 года, после захвата группировкой ХАМАС власти в секторе Газа, в здании законодательного совета заседали только члены группировки.

13 ноября Министр обороны Израиля Йоав Галант и пресс-служба ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.

«Нет сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается в каждой точке. ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству», — подчеркнул Галант.

В конце октября израильская армия вошла в сектор Газа, а в начале ноября войска окружили крупнейший город региона Газа и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части. 7 ноября генерал ЦАХАЛ Яро Финкельман сообщил, что «впервые за десятилетия» бои ведутся в центре Газы.

Теги
Израиль сектор Газа Палестина ХАМАС
Материалы по теме
Посол Израиля объяснил роль Египта в эвакуации россиян из сектора Газа
Политика
Израиль объявил о приостановке огня на юге сектора Газа на четыре часа
Политика
WP узнала, что ХАМАС готовил второй этап нападения на Израиль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
ГТЛК запустит маркетплейс с дронами Бизнес, 00:00
The Times of Israel показала фото израильских военных в парламенте Газы Политика, 00:00
Цифра дня | СБЕР, 243355, 14/11 00:00
В МЧС сообщили о планах вывезти россиян из сектора Газа за неделю Политика, 13 ноя, 23:54
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 13 ноя, 23:49
«Газпром» объяснил претензии к аудиту долга Молдавии Бизнес, 13 ноя, 23:32
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 13 ноя, 23:19
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
18-летний сын Кадырова стал первым заместителем министра спорта Чечни Политика, 13 ноя, 23:10
Президент Польши вновь назначил Моравецкого премьером Политика, 13 ноя, 22:59
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 13 ноя, 22:58
ХАМАС запросил пятидневное перемирие в обмен на свободу женщин и детей Политика, 13 ноя, 22:53
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 13 ноя, 22:39
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах 13 ноя, 22:27
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 13 ноя, 22:16