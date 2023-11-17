 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Посол Израиля заявил, что ХАМАС разорвал переговоры о заложниках

Посол Израиля в России заявил о прекращении ХАМАС переговоров по заложникам
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По словам Александра Бен Цви, ХАМАС прекратил переговоры по своей инициативе. Западные СМИ писали, что заложников собирались обменять на палестинцев и короткое перемирие
Фото: Abid Katib / Getty Images
Фото: Abid Katib / Getty Images

На данный момент между Израилем и ХАМАС не идут переговоры о заложниках, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире «России 24».

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров. ХАМАС прекратил их по своей инициативе», — сказал он.

Дипломат добавил, что Израиль хотел бы освобождения всех, кто попал в плен к боевикам, неправильно отпускать заложников «по частям». При этом ХАМАС не предоставил ни одного списка взятых в плен, неизвестно состояние этих людей, сколько из них живы, сколько ранены. Были похищены также мертвые тела, указал Бен Цви. По его словам, без детальной информации вести переговоры сложно.

Израиль пообещал уничтожить ХАМАС после его предложения о заложниках
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Западные СМИ в последние дни писали, что ХАМАС и Израиль близки к соглашению по освобождению части заложников. Источник Financial Times говорил, что переговоры, в которых также принимают участие США и Катар, «продвигались хорошо», обсуждались следующие условия: обмен до 50 заложников на некоторых палестинских заключенных, а также доставка гуманитарной помощи в сектор Газа. Reuters также сообщал, что сделка может включать освобождение 50 заложников в обмен на трехдневное перемирие и освобождение палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

The Washington Post писала, что ХАМАС принял предложение, его рассматривает Израиль. При этом сделку согласовали «в общих чертах», то есть риск того, что она не будет реализована, сохранялся.

Израиль заявлял, что в плену у ХАМАС находятся около 240 человек. Среди них есть россияне. Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что три гражданина с российским гражданством могут находиться в заложниках в секторе Газа. Правительство Израиля сообщало о шести россиянах в плену у ХАМАС.

Читайте на РБК Pro
Лишь бы начальник не узнал: на что идут менеджеры ради премий и KPI
Как в России власти изымают земельные участки для госнужд: семь кейсов
Зачем владелец Opel и Fiat вкладывает $1,5 млрд в китайские электрокары
Налоги: что изменится для релокантов и удаленщиков с нового года

В самой группировке указывали, что Россия запросила у нее данные о восьми людях с двойным гражданством, которые, предположительно, могут быть в заложниках. Тех, кто есть в списке, ХАМАС обещал отпустить.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС сектор Газа заложники
Материалы по теме
У больницы «Аш-Шифа» в Газе нашли тело 65-летней заложницы ХАМАС
Политика
Генсек ООН заявил, что просил Иран принудить ХАМАС освободить заложников
Политика
Нетаньяху назвал освобождение заложников условием прекращения огня в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 96,59 (-0,54) Инвестиции, 16 ноя, 16:29 Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 88,95 (-0,51) Инвестиции, 16 ноя, 16:29
МТС назвала сроки полной отмены платы за раздачу интернета со смартфонов Технологии и медиа, 14:06
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 14:01
Зеленский предупредил, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать Политика, 14:01
Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта РБК Autonews, 13:56
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 13:56
Минспорта Украины удалило со своего сайта список «беглых» спортсменов Спорт, 13:52
Суд в Баку арестовал мужчину за попытку нападения на посольство Израиля Политика, 13:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 13:50
Российские платформы виртуализации: из чего выбирать Pro, 13:44
BIS заявил, что ни один стейблкоин не заслуживает доверия Крипто, 13:44
Би-би-си узнала о 20 тыс. мужчин, покинувших Украину из-за мобилизации Политика, 13:43
В Казахстане сообщили о сегрегации счетов инвесторов-россиян по всему СНГ Инвестиции, 13:43
Белоусов посетил центр беспилотников в индустриальном парке «Руднево» Город, 13:39
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 13:38