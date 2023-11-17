Посол Израиля заявил, что ХАМАС разорвал переговоры о заложниках

По словам Александра Бен Цви, ХАМАС прекратил переговоры по своей инициативе. Западные СМИ писали, что заложников собирались обменять на палестинцев и короткое перемирие

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На данный момент между Израилем и ХАМАС не идут переговоры о заложниках, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире «России 24».

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров. ХАМАС прекратил их по своей инициативе», — сказал он.

Дипломат добавил, что Израиль хотел бы освобождения всех, кто попал в плен к боевикам, неправильно отпускать заложников «по частям». При этом ХАМАС не предоставил ни одного списка взятых в плен, неизвестно состояние этих людей, сколько из них живы, сколько ранены. Были похищены также мертвые тела, указал Бен Цви. По его словам, без детальной информации вести переговоры сложно.

Западные СМИ в последние дни писали, что ХАМАС и Израиль близки к соглашению по освобождению части заложников. Источник Financial Times говорил, что переговоры, в которых также принимают участие США и Катар, «продвигались хорошо», обсуждались следующие условия: обмен до 50 заложников на некоторых палестинских заключенных, а также доставка гуманитарной помощи в сектор Газа. Reuters также сообщал, что сделка может включать освобождение 50 заложников в обмен на трехдневное перемирие и освобождение палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

The Washington Post писала, что ХАМАС принял предложение, его рассматривает Израиль. При этом сделку согласовали «в общих чертах», то есть риск того, что она не будет реализована, сохранялся.

Израиль заявлял, что в плену у ХАМАС находятся около 240 человек. Среди них есть россияне. Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что три гражданина с российским гражданством могут находиться в заложниках в секторе Газа. Правительство Израиля сообщало о шести россиянах в плену у ХАМАС.

В самой группировке указывали, что Россия запросила у нее данные о восьми людях с двойным гражданством, которые, предположительно, могут быть в заложниках. Тех, кто есть в списке, ХАМАС обещал отпустить.