Министр обороны Израиля заявил об окружении бункера лидера ХАМАС в Газе

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар находится в своем бункере в регионе и не имеет связи с соратниками, сообщил Галант. Он пообещал ликвидировать Синвара

Яхья Синвар (Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press)

Лидер палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар окружен в своем бункере, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает Sky News.

Местоположение бункера не уточняется. Галант заявил, что Синвар не контактирует со своими соратниками и пообещал, что лидер боевиков будет ликвидирован, передает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что она действует в центре сектора Газа впервые за десятилетия. Как пояснил Галант, идет штурм опорных пунктов бойцов ХАМАС «со всех сторон, в идеальной координации с морскими и воздушными силами». По его словам, армия будет действовать «до победы» и возвращения заложников.

Война Израиля и ХАМАС продолжается ровно месяц. В сектор Газа израильская армия вошла в конце октября, назвав это «расширением» наземных операций в регионе. ХАМАС после этого призвал «арабские и исламские страны и международное сообщество взять на себя ответственность и принять немедленные меры, чтобы остановить преступления» и убийства палестинцев.



Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху сделал заявление 7 ноября, в котором заявил, что ХАМАС даже не представлял, насколько далеко ЦАХАЛ продвинется вглубь сектора Газа. Сам город Газа, по его словам, окружен, тысячи террористов убиты, бесчисленные тоннели и командные центры группировки уничтожены.

По данным британской газеты The Guardian, Синвар наряду с командующим боевым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммедом Ад-Дейфом были главными организаторами нападения на Израиль.

61-летний Синвар — один из основателей группировки. Как отмечает The Guardian, он более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году, когда произошел обмен израильского солдата Гилада Шалита на более чем тысячу палестинских заключенных. После освобождения Синвар заявил, что опыт научил его тому, что «захват израильских солдат — единственный способ освободить заключенных».

Политическое руководство ХАМАС осуществляет базирующееся не в секторе Газа политбюро, его председатель — Исмаил Хания.