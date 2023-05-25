В Полтавском селе Святиловка демонтировали памятник борцам за советскую власть

На Полтавщине демонтировали памятник борцам за советскую власть

Памятник борцам за советскую власть демонтирован в селе Святиловка Полтавской области Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Деколонизация. Украина».

Инициатором сноса выступил Институт национальной памяти Украины. На фотографиях видно, что от памятника остался только постамент.

Ранее на этой неделе в Одессе предложили перенести памятник писателю Льву Толстому с одноименной площади в «в специально обустроенное музейное пространство под открытым небом».

Снос памятников и переименование улиц, которые имеют отношение к России или к СССР, активизировались с началом военной операции на Украине. Так, в начале января в Харькове снесли памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому. В Днепре — памятник красноармейцу Герою Советского Союза Александру Матросову.