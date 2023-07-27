В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину

Фото: Андрей Карпов / Telegram

В Полтаве демонтировали памятники поэту Александру Пушкину и советскому генералу армии Николаю Ватутину, сообщил на своей странице в Telegram секретарь городского совета Андрей Карпов. Он опубликовал фото и видео сноса монументов.

Исполнительный комитет Полтавского горсовета принял решение о демонтаже 24 июля, сообщает «Суспiльне». Помимо этого, власти планируют убрать памятник советскому военачальнику Алексею Зыгину.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в апреле сообщал, что демонтировать эти три монумента «уже давно» рекомендовал экспертный совет ведомства по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма. Тогда же глава Минкульта сказал, что ждет решения горсовета по сносу памятников, посвященных Петру I.

Памятник Пушкину — бюст на постаменте — был установлен в Березовом сквере в Полтаве на улице Пушкина в конце 1950-х годов. Как пишет «Суспiльне», в дальнейшем улицу планируют переименовать. Памятник Ватутину появился в 2013 году на одноименной улице. Местные жители требовали его демонтировать.

Снос памятников и переименование улиц, которые имеют отношение к России или к СССР, активизировались с началом военных действий на Украине. Например, в Днепре демонтировали памятник красноармейцу, Герою Советского Союза Александру Матросову, в Киеве — летчику Валерию Чкалову.