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Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин»

Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», который упрощает снос памятников
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий снос памятников. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Поправки вносятся в закон «Об охране культурного наследия». Власти Украины смогут исключать из государственного реестра памятники, которые сочтут символами «российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии».

Ткаченко называет законопроект «АнтиПушкин». «Всегда задаюсь вопросом: зачем нам 400 улиц Пушкина, на части из которых еще стоят памятники русскому поэту?» — написал он в телеграм-канале. По словам министра, переименовать улицы легче, но снести или перенести памятники мешает существующая законодательная база.

Законопроект поддержали 285 депутатов Верховной рады, против не проголосовал ни один, один воздержался.

Ранее изъять памятник из реестра можно было, если он разрушен или потерял охранный статус. Теперь памятник может быть изъят из реестра объектов культурного наследия и снесен, если он прославляет «российскую имперскую идеологию». Кроме того, на Украине действуют законы о декоммунизации, которые позволяют сносить советские памятники.

Благодаря новому законопроекту украинские власти смогут демонтировать и памятники деятелям российской империи. «К примеру, в Полтаве городские власти не хотели перемещать памятники, посвященные Петру I, аргументируя это отсутствием законных оснований. Надеюсь, что после принятия данного закона таких аргументов у местных властей больше не будет», — прокомментировал закон министр культуры Украины.

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После начала военного конфликта на Украине начали сносить памятники, которые связаны с Россией, Российской империей и СССР. Например, феврале в Полтавской области снесли памятник Герою Советского Союза Ивану Третьяку. В марте в Одессе снесли памятник юному Ленину на территории детского сада.

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Украина Верховная рада Украины
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