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Путин цитатой из Пушкина ответил на вопрос о состоявшемся человеке

Путин цитатой из Пушкина ответил на вопрос о состоявшемся человеке
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Екатерина Чеснокова / POOl / ТАСС)

Если человек сможет найти себя, реализовать и посвятит свою жизнь семье и стране, то это сделает его счастливым. Так на встрече со школьниками президент Владимир Путин ответил на вопрос, кто является состоявшимся человеком.

«Человеку важно найти себя, и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму — это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание», — сказал Путин на открытом уроке «Разговоры о важном».

Он привел в пример поэта Александра Пушкина для которого, по словам президента, также было важно признание окружающих. При этом Путин процитировал стихотворение Пушкина «Памятник»:

«Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа.

Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа», — продекламировал Путин.

«Пушкин писал о себе <...> он ждал и хотел этого общественного признания и говорил об этом», — объяснил президент. Поэтому важно настроить себя на служение обществу, добавил он.

«Добиваться максимального результата и посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру и стране, в которой ты живешь», — назвал Путин компоненты, которые делают человека счастливым.

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Путин не в первый раз упоминает произведения Пушкина во время публичных мероприятий. В 2019 году тогдашний премьер-министр Швеции Стефан Левен, в шутку комментируя русско-шведские отношения, процитировал пушкинского «Медного всадника»: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу».

Российский лидер ответил ему строчками из поэмы «Полтава»: «Ура! Мы ломим, гнутся шведы». По словам главы государства, эти строки чаще всего звучат при просмотре игр хоккейных сборных России и Швеции. «И, к сожалению наших болельщиков, мы не так часто можем воспроизвести эти строчки», — добавил президент. 

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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