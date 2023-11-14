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Война санкций ,  
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В Болгарии созвали Совбез из-за законопроекта о запрете российской нефти

В Болгарии созвали Совбез из-за законопроекта о запрете российской нефти
Сюжет
Война санкций
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Премьер-министр Болгарии Николай Денков распорядился созвать внеочередное заседание Совета безопасности при правительстве для обсуждения законопроекта о запрете поставок российской нефти на нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас», сообщает агентство BTA.

Заседание пройдет 16 ноября. Совбез рассмотрит риски и возможные последствия в случае принятия законопроекта. На заседании также представят доклады спецслужбы: Государственное агентство по национальной безопасности, Государственное разведывательное управление и Служба военной разведки.

В октябре партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) заявила о планах внести в парламент проект об отмене исключения на использование российской нефти на НПЗ «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас». Предложение поддержало «Движение за права и свободы», заявив, что это «вопрос стратегического значения для Болгарии и граждан страны». Предполагалось, что законопроект будет рассмотрен в парламенте в ноябре.

НПЗ «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас» находится в Бургасе на черноморском побережье Болгарии. ЛУКОЙЛ владеет им с 1999 года и называет завод самым крупным предприятием по переработке нефти на Балканском полуострове и основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. В начале сентября компания лишилась портового терминала, который обслуживал НПЗ: он перешел под управление государства.

Ранее парламентарии планировали ввести запрет на российскую нефть к ноябрю 2023 года, но в конце сентября большинство депутатов проголосовали за то, чтобы НПЗ сохранил право на ее переработку до октября 2024-го.

После этого депутат ГЕРБ Делян Добрев заявил, что решение об отсрочке от отказа от российской нефти «было принято под давлением кабинета министров» — по его словам, премьер-министр Николай Денков пригрозил, что уйдет в отставку.

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Теги
Болгария нефть ЛУКОЙЛ Совбез
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