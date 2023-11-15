Средства ПВО сбили дрон над Смоленской областью

Военнослужащие в пункте управления зенитного ракетного комплекса (Фото: РИА Новости)

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над Смоленской областью, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дрон уничтожили около 7:30 мск 15 ноября.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что беспилотник уничтожили силы ПВО и радиоэлектронной борьбы. На месте работают оперативные службы, добавил Анохин.

В последний раз беспилотник перехватили в Смоленской области ночью 10 ноября. Телеграм-каналы Baza и «112» сообщили, что дрон сбили над Коломной, местные жители слышали звуки взрыва. Губернатор региона Василий Анохин уточнил, что после падения беспилотника никто не пострадал.

Минобороны сообщило, что в ночь на 14 ноября силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа в четырех регионах — Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областях. Над Тамбовской областью дрон сбили впервые.

13 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская армия дважды сбросила с дроном взрывные устройства на территорию региона. Беспилотник сбили в селе Попово-Лежачи Глушковского района, был один пострадавший — мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали. Второй случай произошел в селе Горналь Суджанского района, в результате также пострадал один человек.