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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина получил ранение при атаке дрона в Курской области

Курский губернатор Старовойт: при атаке дрона в селе Горналь ранен мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на село Горналь Суджанского района, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина», — написал глава региона в телеграм-канале. Раненого доставили в больницу, где ему удалили осколки, и отпустили домой.

Это вторая атака на регион за сутки. Так, днем 13 ноября украинский беспилотник сбросил взрывное устройство недалеко от села Попово-Лежачи в Глушковском районе. В результате атаки пострадал один человек, его доставили в больницу с осколочными ранениями.

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.

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Роман Старовойт Курская область обстрел
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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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