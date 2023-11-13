Мужчина получил ранение при атаке дрона в Курской области
Курский губернатор Старовойт: при атаке дрона в селе Горналь ранен мужчина
Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на село Горналь Суджанского района, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина», — написал глава региона в телеграм-канале. Раненого доставили в больницу, где ему удалили осколки, и отпустили домой.
Это вторая атака на регион за сутки. Так, днем 13 ноября украинский беспилотник сбросил взрывное устройство недалеко от села Попово-Лежачи в Глушковском районе. В результате атаки пострадал один человек, его доставили в больницу с осколочными ранениями.
Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.