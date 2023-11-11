В Смоленской области после падения беспилотника никто не пострадал

После падения беспилотника в Смоленской области никто не пострадал

В Смоленской области после падения беспилотника никто не пострадал, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности», — написал он в своем телеграм-канале.

10 ноября около 23:00 мск силы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями, сообщили в Минобороны.



Телеграм-каналы Mash, Baza и «112» писали, что дрон был сбит на Коломной, местные жители сообщали о звуках взрыва.



В ночь на 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву, в Истринском городском округе. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале. В Минобороны тогда сообщили об отражении атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья.