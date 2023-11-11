 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

После падения беспилотника в Смоленской области никто не пострадал

В Смоленской области после падения беспилотника никто не пострадал
Сюжет
Военная операция на Украине

В Смоленской области после падения беспилотника никто не пострадал, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности», — написал он в своем телеграм-канале.

10 ноября около 23:00 мск силы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями, сообщили в Минобороны.

Телеграм-каналы Mash, Baza и «112» писали, что дрон был сбит на Коломной, местные жители сообщали о звуках взрыва.

В ночь на 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву, в Истринском городском округе. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале. В Минобороны тогда сообщили об отражении атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья.

Теги
Смоленская область беспилотники Украина
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о восьми сбитых за неделю украинских самолетах
Политика
Минобороны сообщило о перехвате беспилотников в Крыму и Тульской области
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
После падения беспилотника в Смоленской области никто не пострадал Политика, 07:29
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
В Якутии госпитализировали двух рабочих после нападения медведя Общество, 07:20
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55
Небензя заявил, что Россия в шоке от ударов ЦАХАЛ по гражданским объектам Политика, 06:49
WP узнала о смене позиции спикера в конгрессе по импичменту Байдена Политика, 06:41
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Военные отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении Политика, 06:05
ФБР изъяло у мэра Нью-Йорка мобильные телефоны и iPad Политика, 05:34
В США совершил первый полет новый бомбардировщик B-21 Политика, 05:32
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
Израиль пересмотрел число погибших после атаки ХАМАС Политика, 04:58
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Макрон не исключил «честные» переговоры Украины и России Политика, 04:30