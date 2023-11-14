В Шереметьево установили систему «ЕНОТ» для борьбы с дронами

«ЕНОТ-СД» способен противодействовать дронам путем помех, которые не влияют на другое оборудование в аэропорту и самолеты, сообщили в Шереметьево. Система может отслеживать и движение птиц, создающих угрозу безопасности полетов

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В московском аэропорту Шереметьево установили радиолокационно-оптический комплекс «ЕНОТ-СД» для борьбы с беспилотниками, сообщила пресс-служба аэропорта. Это оборудование показали на выставке «Транспорт России», передает корреспондент РБК.

«Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех», — говорится в сообщении.

Алгоритмы работы комплекса, отмечают в Шереметьево, исключают воздействие помех на наземную инфраструктуру радиотехнического обеспечения полетов и авиационной связи, а также на воздушные суда.

«ЕНОТ-СД» также может выявлять и минимизировать угрозы для полетов, связанные с птицами. Система определяет координаты, высоту, скорость и направление движения стаи, после чего данные передаются инженеру-орнитологу. «Это позволяет ему оперативно перемещаться в конкретный район обнаружения птиц для принятия мер по возможной корректировке траектории перелета, а в случае пересечения с траекторией движения воздушных судов незамедлительно сообщить диспетчеру о необходимости принятия мер, вплоть до закрытия ВПП», — говорится в сообщении.

Российские регионы, включая Москву и Московскую область, неоднократно подвергались атакам дронов, ответственность за это российские власти возлагали на Украину. На фоне таких инцидентов в столичных аэропортах вводились ограничения на полеты.