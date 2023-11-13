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Военная операция на Украине ,  
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Один человек пострадал при атаке украинского дрона на Курскую область

Старовойт: украинский дрон сбросил взрывчатку недалеко от села Попово-Лежачи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство недалеко от села Попово-Лежачи в Глушковском районе, один человек пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, у пострадавшего осколочные ранения, мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в Глушковскую ЦРБ.

10 ноября Курская область вновь подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Как рассказал Старовойт, один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия в селе Козино Рыльского района, в результате произошел пожар. Кроме того, при атаке украинских военных повреждения получили две многоэтажки, частный дом и два автомобиля. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

Теги
Персоны
Курская область Роман Старовойт беспилотники дроны взрывное устройство
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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