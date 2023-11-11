Минобороны заявило о перехвате БПЛА над Смоленской и Московской областями
Силы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями, сообщили в Минобороны.
«10 ноября т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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