Минобороны: силы ПВО перехватили два дрона над Смоленской и Московской областями

Минобороны заявило о перехвате БПЛА над Смоленской и Московской областями

Силы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями, сообщили в Минобороны.

«10 ноября т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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