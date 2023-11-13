Навальный заявил об изъятии писем от жены
Сотрудники колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, перестали передавать ему письма от жены Юлии. Об этом сообщается в его телеграм-канале.
Администрация учреждения изъяла очередное письмо, поскольку в нем «содержатся признаки приготовления к преступлению», пишет Навальный, отмечая, что тоже происходило неоднократно.
В начале ноября в телеграм-канале Навального появилось сообщение, в котором утверждалось, что сотрудники колонии изъяли 15 входящих и исходящих писем. Администрация учреждения объясняла это тем, что во всех письмах «говорится о подготовке к совершению преступлений».
Навальный находится в заключении с февраля 2021 года. Тогда суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера отправили в колонию ИК-2 Покров во Владимирской области.
Навальный должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако в июне вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве и неуважении к суду. По нему оппозиционера приговорили к девяти годам колонии строгого режима. После этого его перевели в ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области.
В августе 2023 года Навальный получил 19 лет лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремизме. Ему также запретили публиковать сообщения в интернете на десять лет и назначили штраф в 500 тыс. руб.
В конце сентября Навального на год перевели в единое помещение камерного типа.
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