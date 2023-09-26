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Дело Навального ,  
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Из приговора Навальному убрали слова «особо опасный рецидивист»

Апелляционный суд отклонил жалобы на приговор Навальному по делу об экстремизме
Сюжет
Дело Навального
Суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу об экстремизме, он вступил в силу
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Алексей Навальный (Фото: Московский городской суд)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционные жалобы на приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу об экстремистском сообществе, по которому он получил 19 лет колонии особого режима, передает «Интерфакс».

Суд убрал из мотивировочной части формулировку «особо опасный рецидивист», однако юридических последствий это не имеет, отмечает агентство. Защита Навального сообщила, что срок приговора, который вступил в силу после решения апелляционной инстанции, истечет 2 декабря 2028 года.

РБК направил запрос в Первый апелляционный суд и обратился за комментарием к адвокату Навального Ольге Михайловой.

Навального приговорили к 19 годам по делу о создании экстремистского сообщества в начале августа на выездном заседании Мосгорсуда в ИК-6 во Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание по прошлому делу. Кроме того, Навальному запретили 10 лет публиковать сообщения в Сети и выписали штраф в 500 тыс. руб.

Оглашение приговора прошло в закрытом режиме, обвинение просило 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Навального обвиняли по семи эпизодам, в том числе о создании экстремистского сообщества с использованием служебного положения, финансировании экстремистской деятельности и публичные призывы к таковой. Навальный, комментируя приговор, заявил, что «цифра не имеет значения». Обвинения оппозиционер отрицает, а дело против себя называет политическим. Бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный Live» Даниэля Холодного, который также проходил по делу, приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Дело связано с основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен). Следствие заявило, что ФБК был создан «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыв общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».

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В ЕС осудили приговор и сочли его «очередным примером продолжающихся систематических преследований». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение суда фразой по-латыни Sic fata voluerunt, которая переводится как «так было угодно судьбе».

Навальный находится в тюрьме с февраля 2021 года. Тогда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако в июне 2022 года вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальному дали девять лет колонии строгого режима.

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