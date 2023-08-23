Верховный суд отклонил жалобу Навального на запрет тюремного жаргона

Алексей Навальный обжаловал запрет на тюремный жаргон в колонии. По его словам, администрация колонии запрещает ему употреблять слова «кайф» и «следак»

Алексей Навальный (на экранах) (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Верховный суд отклонил иск Алексея Навального, который находится в тюрьме с февраля 2021 года, с требованием отменить запрет на тюремный жаргон в колонии, сообщили РБК в пресс-службе суда.

РБК обратился за комментарием к адвокату оппозиционера Вадиму Кобзеву.

По словам Навального, администрация колонии строгого режима запрещает ему употреблять слова «кайф», «следак» и «терпила». Он настаивает на том, что, хотя эти слова и жаргонизмы, произошедшие из криминальной среды, со временем они стали общеупотребимыми. Истец также заметил, что язык быстро меняется и установить, какое слово является жаргонным, а какое — нет, сложно. Списка запрещенных слов у заключенных нет, поэтому, настаивает Навальный, это позволяет администрации по своему усмотрению наказывать заключенных, допустивших жаргонный оборот.

Адвокат Навального Александр Федулов уточнил, что наказание может последовать за слова с двойным значением, в пример он привел слова «крыша» и «чек», которые в криминальной среди могут означить «властных покровителей» и «порцию наркотика» соответственно.

«Речь идет о закрытом перечне слов, который был заложен в 70-е годы и в открытом доступе его нет. Мы считаем, что нормы языка поменялись и изменились... Вопросы вызывает даже слово «телега» — можно говорить про популярный мессенджер, а может про передачу записки между авторитетными заключенными», — цитирует Федулова РАПСИ.

Представитель Минюста в суде заявила, что «перечня «запрещенных» слов как такового нет». «Мы настаиваем на культуре речи — слова, которые вы произнесли [«кайф» и «тусовка»], — нравственности, на мой взгляд, не соответствует», — отметила она. По ее мнению, жаргон ведет к распространению экстремистских субкультур и препятствует исправлению осужденных, а сотрудники колонии должны учитывать контекст слов, ориентируясь на специальные словари.

Прокурор, в свою очередь, утверждает, что заключенные знают, какие слова относятся к жаргону, а за обычные слова никого не наказывают. «Если у заключенного есть сомнения в том, относится ли слово [к жаргону], — лучше его не употреблять», — сказал прокурор.

В марте 2021 года, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и его отправили в колонию ИК-2 Покров во Владимирской области, Навальный в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) писал: «Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело».

В июне прошлого года Навального перевели из колонии в Покрове в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области, после того как суд признал его виновным в мошенничестве и неуважении к суду и приговорил в общей сложности к девяти годам колонии — уже строгого режима.

В августе Навальный получил уже 19 лет лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремизме. Ему также запретили публиковать сообщения в интернете на десять лет.