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Дело Навального ,  
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Навальный заявил о переводе на год в единое помещение камерного типа

Алексей Навальный заявил о переводе на год в единое помещение камерного типа
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Дело Навального
Алексей Навальный сообщил, что его перевели в единое помещение камерного типа в связи с «неисправимостью». Он будет находиться там в течение 12 месяцев
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Алексей Навальный (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Основателя ФБК (признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен в России) Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ), что считается самым строгим наказанием в колониях. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале Навального.

«Вчера сразу после апелляции по делу меня отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев. Так что у меня новая камера и новая надпись на спине. Год ЕПКТ — это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов», — сказано в сообщении.

Навальный находится в тюрьме с февраля 2021 года. Тогда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако в июне 2022-го вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве, по которому оппозиционеру дали девять лет колонии строгого режима.

За время пребывания в колонии Навальный 19 раз попадал в ШИЗО. Кроме того, его на полгода отправляли в помещение камерного типа (ПКТ; камера с более строгим содержанием, чем обычная). 

В начале августа на выездном заседании Мосгорсуда в ИК-6 во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание, его приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества. Ему также запретили публиковать сообщения в соцсетях и назначили штраф 500 тыс. руб.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Алексей Навальный колония тюрьма
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