Суд рассказал о запрете Навальному десять лет пользоваться интернетом

Мосгорсуд запретил Навальному публиковать сообщения в интернете на десять лет

Суд запретил Алексею Навальному публиковать сообщения в Сети в течение десяти лет. Ранее Навальному и бывшему директору его YouTube-канала «Навальный Live» вынесли приговоры по делу о создании экстремистского сообщества

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский городской суд запретил приговоренному к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме оппозиционеру Алексею Навальному публиковать сообщения в Сети на десять лет, рассказали РБК в пресс-службе суда.

4 августа Навальному и бывшему техническому директору YouTube-канала «Навальный Live» Даниэлю Холодному вынесли приговоры по делу о создании экстремистского сообщества.

«Окончательно А.А. Навальному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, включая «Интернет», на срок десять лет, с ограничением свободы на срок три года, со штрафом в размере 500 000 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Навальный признан виновным по ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 2 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности), ч. 3 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ч. 3 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

При этом «в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности» Навальный освобожден от наказания по ч. 3 ст. 354.1 (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны), п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 151.2, ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 239 (создание некоммерческой организации с целью побуждения граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, а также руководство ею).

Холодного признали виновным по ч. 2 ст. 282.1 и ч. 2 ст. 282.3 УК и приговорили к восьми годам колонии общего режима с ограничением свободы на год, ему также запрещено размещать публикации в интернете на четыре года.

Навальный, комментируя приговор, заявил, что «цифра не имеет значения». «Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима», — сказал он. Навальный отрицает обвинения, а дело против себя называет политическим.

Он находится в тюрьме с февраля 2021 года, после того как ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Его должны были освободить летом этого года, однако в июне 2022 года вступил в силу новый приговор — по делу о мошенничестве. По нему оппозиционера осудили еще на девять лет колонии строгого режима.

Новое дело против Навального связано с основанным им Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, в России деятельность запрещена). По утверждению следствия, ФБК был основан «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыв общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».

Навальный отбывает срок наказания в ИК-6 во Владимирской области, там и состоялось выездное заседание суда. Процесс над Навальным проходил в закрытом режиме. За две недели до оглашения приговора его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он провел все время до суда.

В ЕС осудили приговор и сочли его «очередным примером продолжающихся систематических преследований». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение суда фразой по-латыни Sic fata voluerunt, которая переводится как «так было угодно судьбе».