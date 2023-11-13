Полянский назвал угрозы Украине от России «выдумкой Запада»

Дмитрий Полянский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия никогда не угрожала Украине, заявления Запада об этом являются «пропагандистской выдумкой», сказал «РИА Новости» первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет», — отметил Полянский.

По его мнению, Россия всегда была дружелюбно настроена к Украине, но отношения изменились после событий 2014 года.

Говоря о контрнаступлении украинских военных, дипломат заявил, что на него было возложено «слишком много ожиданий», но «ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад».

О том, что Украины «больше не будет», если президент Владимир Зеленский и украинцы перестанут воевать, говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в сентябре в интервью Funke. Он также отмечал, что не ожидает быстрого завершения боевых действий на Украине.

Об этом также говорил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель. «У нас очень много проблем. В первую очередь — Украина, где перспективы скорой победы нет», — заявил он в обращении к конгрессу Партии европейских социалистов в ноябре. По его словам, Россия также рассчитывала на победу «в течение нескольких недель», но конфликт продолжается гораздо дольше вследствие украинского сопротивления и помощи, направляемой Западом Киеву для обороны.

Сам Зеленский говорил, что морально готов к «долгой войне». При этом он указывал, что некоторые западные партнеры Украины, несмотря на заверения в помощи, отказываются ее оказывать.

Президент России Владимир Путин говорил об отсутствии сомнений в победе. Он подчеркивал, что некоторые западные политики заявляли о необходимости победы над Россией на поле боя. «Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят», — добавил глава государства.

Путин также заявлял, что Россия «всегда с уважением и теплотой» относилась и относится к украинскому народу. Украинским беженцам обещали в России материальную помощь в размере 10 тыс. руб., бесплатную медпомощь, а жителям новых регионов — соцвыплаты, льготы на ипотеку, трудоустройство и т.д.