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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о перемене отношения ряда стран Запада к нуждам Киева

Зеленский: некоторые страны Запада изменили отношение к потребностям Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности некоторых западных стран, которые утверждали, что всегда будут поддерживать Украину. По его словам, такая позиция «вызывает гнев» у людей. Россия осуждает военную помощь Киеву
Фото: Mads Claus Rasmussen / EPA / ТАСС
Фото: Mads Claus Rasmussen / EPA / ТАСС

Некоторые западные партнеры Украины, несмотря на заверения в помощи, отказываются ее оказывать, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Economist. По его словам, такая перемена в отношении может «вызвать гнев» не только украинцев, но и западных избирателей.

«У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза [когда они говорят]: «Мы всегда будем с вами», но я вижу, что его или ее нет здесь, [он или она] не с нами», — сказал Зеленский.

Говоря о перспективах конфликта, он заявил, что морально готов к длительному противостоянию с Россией. «Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов», — сказал он. При этом, добавил президент, пока рано представлять украинскому народу перспективу полной милитаризации экономики.

Западные страны оказывают Киеву военную и финансовую помощь с начала конфликта на Украине. В начале февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что за год конфликта Запад предоставил Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь примерно на $120 млрд. При этом крупнейшим донором для Киева является Вашингтон: по подсчетам Reuters на начало сентября США предоставили Украине только военную помощь на сумму $43 млрд.

Российские власти регулярно критикуют решения о поставках на Украину вооружений из западных государств. Кремль настаивает, что такие действия не помешают Москве достичь намеченных целей, но станут причиной затягивания конфликта. Минобороны России при этом отчитывается об уничтожении вооружения для Киева «как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях».

Зеленский заявил о перемене отношения ряда стран Запада к нуждам Киева
Зеленский заявил о перемене отношения ряда стран Запада к нуждам Киева

 

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года