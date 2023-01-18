В новых регионах будет больше видов соцвыплат, чем в среднем по России

Власти разработали правила интеграции новых регионов в отечественную систему социальной защиты. Наряду с новыми выплатами по российским законам там сохранятся и прежние. Тем, кто совершал действия против России, в выплатах откажут

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Система социальной защиты в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях будет отличаться от других регионов России. Среди ключевых особенностей — возможность продолжать получение социальных выплат по ранее действовавшему законодательству, а также необходимость подтверждать льготный статус для военных и их родственников на специальной комиссии. Это следует из законопроекта Минтруда «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки) и социального обслуживания отдельным категориям граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также установлении величины прожиточного минимума на указанных территориях», с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 марта 2023 года, однако его действие распространится на период с 1 января. Нововведения коснутся граждан России, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории четырех новых субъектов по состоянию на 30 сентября 2022 года.

Законопроект был поддержан на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 16 января, рассказал собеседник РБК в кабмине. РБК направил запросы в аппарат правительства и Минтруд.

Расширение выплат

«Законопроектом предполагается в целях сохранения уровня социальной защиты, предоставлявшейся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области до 30 сентября 2022 года, установить гражданам законами и иными нормативными правовыми актами <...> [данных субъектов] меры социальной защиты в размере и объеме, превышающих размер и объем таких мер, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

Это означает, что, если, например, ветеран Великой Отечественной войны по закону ДНР или ЛНР получал денежную выплату в большем размере, чем полагается согласно российскому законодательству, такой гражданин продолжит получать ветеранскую выплату в прежнем объеме (превышение над российским уровнем предлагается компенсировать из бюджета нового региона).

Кроме того, законопроект Минтруда существенно расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на меры социальной защиты, относительно закрепленных в настоящее время российским законодательством, говорится в пояснительных материалах к документу. Это обусловлено несовпадением категорий льготников и мер поддержки, установленных на новых территориях, с отечественными. В результате часть жителей четырех субъектов сможет претендовать на выплаты, которые остальные граждане России получать не могут, следует из документа.

Так, статус ветерана боевых действий присвоят военнослужащим, принимавшим участие в военных операциях на территориях Ирана в 1941 году, Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии в 1944–1945 годах, Кубы в 1960–1963 годах, Чехословакии в 1968 году, Сомали в 1977 году и т.д., хотя в действующем российском законе «О ветеранах» такого пункта не содержится. Меры соцподдержки этим категориям граждан предлагается установить законами новых субъектов «в объеме, предусмотренном в настоящее время законодательством Украины», ДНР и ЛНР.

Кроме того, меры поддержки предоставят военнослужащим Вооруженных сил Украины, выполнявшим миротворческие миссии, лицам, которые в период Великой Отечественной войны отбывали наказание в местах лишения свободы и были впоследствии реабилитированы законодательством Украины, а также гражданам, которые после 9 сентября 1944 года были переселены на территорию Украины, и ряду других категорий, которых нет в российском законодательстве.

При этом на жителей новых территорий ожидаемо распространят уже действующие в России социальные гарантии. Например, с 1 марта 2023 года они смогут получать ежемесячную денежную выплату (полагается ветеранам и инвалидам) и набор социальных услуг (бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, проезд в транспорте). Пособия начнут выплачивать также пострадавшим от радиации и политических репрессий в новых субъектах (их приравняют к аналогичным категориям россиян).

Меры поддержки категориям граждан новых субъектов, аналогов которым нет в России, Минтруд предлагает установить на региональном уровне и финансировать из региональных бюджетов. Обязательства по существующим в российском законодательстве категориям льготников возьмет на себя федеральный бюджет. По оценкам ведомства, дополнительные расходы на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) составят 15,7 млрд руб. в год, число ее получателей оценивается в 369,8 тыс. человек. Размер субвенции субъектам на компенсацию оплаты жилья отдельным категориям граждан составит 4,3 млрд ежегодно, а траты на социальную поддержку военнослужащим в количестве 11,2 тыс. человек — около 1,2 млрд руб. в год.

Предлагаемый Минтрудом подход к социальным гарантиям справедлив, так как новые территории все еще фактически находятся в зоне боевых действий, отметил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционный ценностей Сергей Рыбальченко. И хотя он приведет к определенной избыточности социальных обязательств региональных бюджетов, для местных жителей важно иметь максимально полную систему социальной поддержки. Аналогичная схема использовалась при интеграции Крыма и Севастополя: их резиденты могли продолжать получать пособия, назначаемые по украинским законам, напомнил эксперт.

Подтверждение льгот

Анализ украинского законодательства выявил некоторые проблемы и риски, указывает Минтруд в сопроводительных материалах к законопроекту. Помимо несовпадения критериев и мер поддержки с российскими, ряд граждан, которым льготы уже назначены, не имеют подтверждающих документов или предоставляют бумаги «с признаками подделки». Кроме того, звание ветерана боевых действий в соответствии с украинскими законами приобрели лица, «принимавшие участие в антитеррористических операциях в составе украинских националистических формирований, государственных органов СБУ, ВСУ против населения ДНР, ЛНР или населения Украины и России», отмечают в ведомстве.

Из-за этого возникла необходимость подтверждать статус льготника, а также факты и обстоятельства, дающие право на меры поддержки. Проблему решит создание на территориях новых регионов межведомственных комиссий по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав граждан. Такие комиссии будут рассматривать вопросы соответствия статусов инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей, а также погибших и пропавших без вести российскому законодательству. Положение об их работе правительство России утвердило в начале января.

Предоставленные гражданином документы и доказательства «не могут служить подтверждением статуса <...>, если содержащиеся в них факты, события и обстоятельства свидетельствуют от участии или содействии в совершении действий против Российской Федерации и ее населения», следует из законопроекта. Минтруд подчеркивает, что понятие «действия против Российской Федерации и ее граждан» уже применяется в ряде правовых актов в военной сфере, например, в Комплексном плане противодействия идеологии терроризма на 2019–2023 годы.

Впрочем, решение комиссии не требуется, если выплаты были установлены на 2023–2024 год в период до 31 декабря 2022 года. Однако по окончании срока их действия переназначение пособий будет происходить уже с одобрения комиссии.

Прожиточный минимум и выплаты на детей

Законопроект Минтруда также закрепляет особый порядок установления величины прожиточного минимума (ПМ) на душу населения на 2023 году на новых территориях. В ДНР и ЛНР он будет рассчитан с использованием коэффициента региональной дифференциации (коэффициент, который представляет собой соотношение величины ПМ на душу населения в целом по России и ПМ на душу населения в субъекте) в размере 0,78, а в Запорожской и Херсонской областях — в размере 0,81. Таким образом, величина прожиточного минимума составит 11 200 и 11 644 руб. соответственно, объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. «Анализ законодательства четырех новых территорий показал, что такой институт, как прожиточный минимум, у них вообще не применялся. <...> Важно, что в Российской Федерации этот институт применяется для оценки малообеспеченности и для определения размера всех видов существующих сегодня пособий на детей», — констатировала она.

Меры поддержки семьям с детьми, а также малоимущих граждан должны предоставляться жителям новых территорий с 1 января 2023 года, следует из законопроекта. «С 1 января 2023 года в Российской Федерации введено единое пособие, которое выплачивается беременным женщинам и семьям, воспитывающим детей. Новые регионы не исключение — у них также вводится единое пособие. Единственным отличием может быть только то, что соответствующие заявления можно подать не в электронном виде из-за неготовности цифровых систем, а в бумажном виде в клиентские службы Социального фонда», — сказала Голикова.

Демографический пакет и поддержка семей с детьми, которые предлагает Россия, фактически гарантируют получателям выход из состояния материального неблагополучия, считает Рыбальченко. Кроме того, их стоит рассматривать как социальные инвестиции: средства, направленные в семью, не задерживаются в ней, а сразу направляются в экономику — на текущие расходы, строительство, образование, сказал он.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, в 2023 году объем выплат единого пособия в новых регионах достигнет 93 млрд руб., а к 2024 году вырастет до 122 млрд руб.