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ЦБ начал обсуждать с банками льготную ипотеку для жителей Донбасса

ЦБ и банкиры обсуждают меры по упрощенному кредитованию жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе выехавших оттуда в другие регионы. Одна из идей — запустить для них программу льготной ипотеки, узнал РБК
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Центробанк проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям регионов, принятых в состав России. Об этом РБК рассказал источник в банке из топ-10 и подтвердил собеседник, знакомый с ходом обсуждения. Речь идет о клиентах-физлицах, которые проживают в четырех новых субъектах или переселяются из них в другие регионы России.

«Сегмент тех, кто сейчас переселяется с новых территорий, пока финансовыми услугами не обеспечен в силу набора обстоятельств. Тут нужно всем думать, на форуме была дискуссия с регулятором, в том числе и на эту тему», — сказал один из собеседников РБК. 10–11 ноября в Москве прошел форум Finopolis, организованный Банком России. В ЦБ не ответили на запрос РБК.

Регулятор обсуждает с банкирами, какой спектр услуг и финансовых продуктов они могли бы предоставить таким клиентам, пока их миграционный статус не уточнен — они не получили вид на жительство или российский паспорт.

«Люди потеряли сбережения, потеряли жилье, работы нет, как им дать ипотеку, как им дать базовые финансовые продукты с учетом того, что статус их (миграционный. — РБК) — это долгая и сложная бюрократия, нужен российский паспорт. Это целый набор вопросов, и финансовый сектор тут должен проактивно сделать какие-то вещи, от нас этого ждут, это важно», — отметил один из собеседников РБК. По его словам, одна из идей — запуск для этой категории клиентов программы льготной ипотеки на покупку жилья. О запуске ипотечных кредитов «на особых льготных условиях» сказал и другой источник РБК.

21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В конце сентября в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России. 5 октября президент подписал законы о принятии новых регионов в состав Российской Федерации.

На конец сентября в четырех присоединенных регионах проживали 6,2 млн человек. До весны этого года в ДНР и ЛНР работали Центральный республиканский банк и ООО «Международный расчетный банк», зарегистрированные в Южной Осетии. С июня офисы в Донбассе начал открывать российский Промсвязьбанк (ПСБ), специализирующийся на обслуживании оборонно-промышленного сектора. ПСБ также открывал отделения в Мариуполе и Херсоне (11 ноября Минобороны объявило о переброске российских войск из Херсона на левый берег Днепра); всего на новых территориях начали работать 150 отделений, сообщала в середине октября пресс-служба кредитной организации.

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В ПСБ указывали, что клиентам в Донбассе доступно открытие текущих и накопительных счетов, депозитов, оформление банковских карт, денежные переводы и снятие наличных в банкоматах, а также безналичная оплата товаров в точках продаж на территории регионов. О кредитных продуктах в сообщениях банка не говорилось. Представитель ПСБ сообщил РБК, что банк недавно начал выдавать потребительские кредиты в ДНР и ЛНР. Пока такие ссуды доступны только клиентам, которые обслуживаются в этих регионах в рамках зарплатных проектов. «Также мы кредитуем и тех жителей присоединенных субъектов РФ, которые выехали в другие регионы России, — для них доступна вся линейка продуктов и услуг ПСБ», — добавил он. В Промсвязьбанке не ответили на вопрос РБК, участвуют ли они в дискуссии с ЦБ о разработке финансовых продуктов для жителей присоединенных субъектов.

Как российским банкам работать с новыми клиентами

По словам банкира, участвующего в обсуждении этого вопроса с ЦБ, у участников рынка есть опасения относительно риск-профиля новых клиентов с присоединенных территорий: у кредиторов нет возможности проверить кредитные истории таких граждан, увидеть их прежнюю кредитную активность и случаи просрочек по ссудам, а также оценить текущую платежеспособность.

«Несмотря на эти сложности, от нас ждут решений. От нас ждут не объяснений, почему невозможно, а как сделать», — сказал он, подчеркивая, что банки в целом готовы искать варианты. «Это люди, они в очень сложной ситуации, и мы как отрасль не можем быть равнодушными, слепыми», — подчеркнул собеседник РБК.

В работе с такими клиентами будет много нюансов и сложностей, считает вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков: «По аналогии с тем же самым Крымом — там было намного проще: связи с Украиной были нарушены, но не разорваны, то есть были возможности запросить какие-то ведомства, поднять реестры, тут этого, по сути, нет. Регион сложный в плане того, что с нуля все будет строиться, он не сверхприбыльный, но потенциально вливания туда могут быть большие, а большие финансовые потоки нужно обслуживать, работы там будет много».

Войлуков считает, что для оказания финансовых услуг жителям новых регионов — как проживающих там, так и переехавших в другие субъекты России — можно выбрать несколько уполномоченных банков. «Так проще будет согласовывать и с Центральным банком, и с другими ведомствами, когда будет идти речь о получении каких-то подтверждающих данных по этим клиентам. Год-два как минимум нужен этот переходный период», — рассуждает он.

Новые клиенты с присоединенных территорий могут быть интересны банкам, если действительно будет запущена программа льготной ипотеки, считает независимый эксперт Ольга Ульянова. «Особенно если предмет залога будет находиться за пределами присоединенных территорий», — уточняет она.

Интерес банков к участию в новых специальных ипотечных программах подтверждает и Войлуков. «Людям также надо либо предоставлять жилье, либо вводить сверхльготные ипотечные программы. По программам льготной ипотеки значительную часть расходов берет на себя государство для субсидирования процентной ставки, поэтому для банков в целом более-менее такая программа может быть интересна. Понятно, есть кредитные риски, которые остаются, но это потенциальное увеличение клиентской базы. К тому же есть госбанки, которые должны выполнять какие-то государственные задачи, брать на себя социальные функции», — говорит вице-президент АБР. Без господдержки банки могли бы начать выдавать этой категории физлиц POS-кредиты на покупку товаров или небольшие кредиты на бытовые нужды, допускает он.

«Обслуживание банками нового клиентского сегмента неизменно пройдет этап зондирования, то есть на начальных этапах банки будут выдавать жителям вновь присоединенных территорий небольшие по суммам кредиты, в стоимость которых будут заложены повышенные риски неплатежей», — соглашается Ульянова. Она также не исключает, что интерес к клиентам с новых территорий могут предъявить небольшие региональные банки. «Крупным банкам для донастройки продуктов и начала масштабных операций потребуется больше времени», — считает она.

В Госдуме идею упрощения банковского обслуживания жителей новых регионов и переехавших из них поддерживают. «Мы должны создать максимально эффективные условия для интеграции граждан новых территорий в рамки российского жизненного и правового пространства», — сказал РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также упомянул необходимость запуска ипотечных программ для этой категории клиентов. «Регион сильно пострадал, многие живущие на этой территории люди потеряли жилье и имеют ограниченные средства к существованию. <...> Кроме прямого бюджетного финансирования должны быть предусмотрены специальные программы инфраструктурного, социального и жилищного строительства, основанные на частно-государственном партнерстве, стимулировании банков в выдаче ипотечных кредитов жителям новых территорий в целях решения жилищных и иных проблем», — отметил депутат.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки кредитование Ипотека Донбасс присоединение к России специальная операция
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