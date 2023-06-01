Путин выразил уверенность в победе России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 31 мая, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 31 мая, 16:29
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 16:38
Банковские мошенники за год увеличили объем хищений на 38% Финансы, 16:38
Госдума приняла в 1-м чтении расширение прав отцов на маткапитал Недвижимость, 16:35
В Подмосковье на стоянке сгорели несколько десятков машин Общество, 16:33
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 16:31
Роскомнадзор заблокировал блог-платформу Medium за фейки о спецоперации Технологии и медиа, 16:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:23
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Карта на 1 июня Политика, 16:23
Умерла режиссер документальных фильмов Людмила Цветкова Общество, 16:21
Путин выразил уверенность в победе России Политика, 16:19
СК назвал журналиста Романа Попкова организатором убийства Татарского Общество, 16:19
Делимханов предложил Пригожину «разобраться» после критики «Ахмата» Политика, 16:16
Российская теннисистка в 16 лет вышла в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 16:14
Блинкен назвал задачу НАТО в контрнаступлении Украины Политика, 16:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин выразил уверенность в победе России

Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что верит в победу страны. Так он ответил на слова награжденного орденом «Родительская слава» мужчины, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности.

«Здесь [в победе] нет никаких сомнений. Потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности», — отметил Путин.

В марте Путин заявил, что Россия победит в спецоперации, если общество проявит консолидацию и собранность и противник это увидит.

Он указал на то, что Россия на Украине борется «за выживание российской государственности, создание условий для будущего развития страны и наших детей».

Накануне, 31 мая, президент Польши Анджей Дуда предостерег от поспешных заявлений о поражении России из-за членства Финляндии в НАТО. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — напомнил он.

Дуда также подчеркнул, что Россия — ядерная держава и что у нее есть «гигантские» склады оружия.

Читайте на РБК Pro
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
«Песо — доллар — матрас». Почему инфляция в Аргентине взлетела выше 100%
Создатели Clubhouse все еще пытаются спасти проект. Каков их план
Инвесторы избавляются от бумаг «Магнита». Стоит ли это делать
Теги
Владимир Путин Россия победа
Материалы по теме
Дуда заявил, что Путин «не проиграл ни одной войны»
Политика
Макрон заявил, что Путин «разбудил» НАТО «ударом тока»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter