Путин выразил уверенность в победе России

Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что верит в победу страны. Так он ответил на слова награжденного орденом «Родительская слава» мужчины, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности.

«Здесь [в победе] нет никаких сомнений. Потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности», — отметил Путин.

В марте Путин заявил, что Россия победит в спецоперации, если общество проявит консолидацию и собранность и противник это увидит.

Он указал на то, что Россия на Украине борется «за выживание российской государственности, создание условий для будущего развития страны и наших детей».

Накануне, 31 мая, президент Польши Анджей Дуда предостерег от поспешных заявлений о поражении России из-за членства Финляндии в НАТО. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — напомнил он.

Дуда также подчеркнул, что Россия — ядерная держава и что у нее есть «гигантские» склады оружия.