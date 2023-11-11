Захарова предположила, что ЕС засчитал победу России на Украине
Официальный представитель МИДа Мария Захарова предположила, что Евросоюз объявил Россию победившей на Украине. Об этом она заявила, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля за разные периоды.
«Апрель 2022-го, глава евродипломатии Боррель: «Эта война должна быть выиграна на поле боя». Ноябрь 2023-го, глава евродипломатии Боррель: «Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — спросила Захарова в своем телеграм-канале.
11 ноября Боррель заявил, что в скором времени победы Украины над Россией ждать не стоит. Он отметил, что у Евросоюза «очень много проблем», одна из которых — «Украина, где перспективы скорой победы нет». По словам Борреля, Россия рассчитывала на победу «в течение нескольких недель», но конфликт серьезно затянулся из-за украинского сопротивления и помощи, которую страны Запада направляют Киеву.
Россия критикует поставки вооружений Украине. В Кремле заявляли, что предоставление военной техники только затягивает конфликт, но не сможет изменить его исход.
Президент Владимир Путин утверждал об отсутствии сомнений в победе России, которая, по его мнению, возможна при условии консолидации российского общества и когда «противник это увидит». В ноябре 2023 года он сказал, что некоторые западные политики заявили о необходимости победить Россию на поле боя. «Теперь уже по-другому поют», — отметил президент.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западные партнеры не понимают, что значит победа его страны. «Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — «победа», — сказал Данилов. Он отметил, что Киев беспокоит вопрос, продолжат ли западные страны поддерживать Украину «до победы» или только за определенный период времени.