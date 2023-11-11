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Военная операция на Украине ,  
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Захарова предположила, что ЕС засчитал победу России на Украине

Захарова о словах Борреля: ЕС засчитал победу России на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: РИА Новости)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова предположила, что Евросоюз объявил Россию победившей на Украине. Об этом она заявила, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля за разные периоды.

«Апрель 2022-го, глава евродипломатии Боррель: «Эта война должна быть выиграна на поле боя». Ноябрь 2023-го, глава евродипломатии Боррель: «Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — спросила Захарова в своем телеграм-канале.

11 ноября Боррель заявил, что в скором времени победы Украины над Россией ждать не стоит. Он отметил, что у Евросоюза «очень много проблем», одна из которых — «Украина, где перспективы скорой победы нет». По словам Борреля, Россия рассчитывала на победу «в течение нескольких недель», но конфликт серьезно затянулся из-за украинского сопротивления и помощи, которую страны Запада направляют Киеву.

Россия критикует поставки вооружений Украине. В Кремле заявляли, что предоставление военной техники только затягивает конфликт, но не сможет изменить его исход.

Президент Владимир Путин утверждал об отсутствии сомнений в победе России, которая, по его мнению, возможна при условии консолидации российского общества и когда «противник это увидит». В ноябре 2023 года он сказал, что некоторые западные политики заявили о необходимости победить Россию на поле боя. «Теперь уже по-другому поют», — отметил президент.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западные партнеры не понимают, что значит победа его страны. «Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — «победа», — сказал Данилов. Он отметил, что Киев беспокоит вопрос, продолжат ли западные страны поддерживать Украину «до победы» или только за определенный период времени.

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Мария Захарова Россия Евросоюз Жозеп Боррель Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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