Нынешние международные проблемы начались после развала СССР, когда на Россию пытались оказывать давление для «раскачки ситуации». Это и предшествовало началу спецоперации, для победы в которой необходима сплоченность, заявил Путин

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Россия победит в проводимой на Украине спецоперации, если общество проявит консолидацию и собранность и противник это увидит. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства отметил, что Россия на Украине не улучшает свое геополитическое положение, а борется «за выживание российской государственности, создание условий для будущего развития страны и наших детей».

«Для того чтобы приблизить мир и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность. Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся: и успех, и победа», — продолжил Путин.

По его словам, многие нынешние проблемы начались после развала Советского Союза, когда на Россию пытались оказывать давление для «раскачки внутриполитической ситуации» и посылали «орды международных террористов». После этого, продолжил президент, Запад решил начал работу по реабилитации нацизма в приграничных с Россией странах, в том числе на Украине.

Тем не менее, продолжил Путин, Россия долгое время пыталась выстраивать партнерские отношения как с западными странами, так и с Украиной. Однако после 2014 года, «когда с подачи Запада был совершен государственный переворот», ситуация, по словам президента, изменилась принципиально. Глава государства подчеркнул, что с тех пор началось «физическое истребление тех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией».

Начало российской спецоперации Путин назвал вынужденной мерой, направленной на защиту населения. Он отметил, что расчет западных стран быстро сломить Россию не удался, а страна с 2022 года кратно повысила свой экономический суверенитет.

Путин в октябре также говорил, что вооруженный конфликт на Украине начался в том числе из-за «попыток некоторых сил» в Киеве и на Западе «подправить историю» и «возродить нацизм на наших [России] исторических территориях». Глава государства признал, что в России и странах Европы неонацисты тоже есть, но, по его словам, только на Украине «их ставят в разряд национальных героев».

В то же время президент неоднократно указывал на неизбежность победы России на Украине и важность сплоченности народа. «Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов», — заявил Путин в январе.