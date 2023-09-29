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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины признали, что на Западе не понимают, что такое ее победа

Секретарь СНБО Данилов: на Западе не могут объяснить, что значит победа Украины
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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Западные партнеры не могут ответить на вопрос, что значит победа Украины, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики (СНБО) Алексей Данилов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

«Нам никто не может четко ответить на вопрос, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — «победа». Говорят: до того момента, пока вы не решите самостоятельно принимать решения», — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что Киев беспокоит вопрос, будет ли Запад поддерживать Украину «до победы» или только определенный период.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине «любой ценой» неприемлем, а «капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации». Он также поддержал «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского. В ноябре прошлого года генсек НАТО сказал, что единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение поставок ей вооружений: это необходимо ради «приемлемых» для страны условий на переговорах с Россией.

Зеленский объявил, что уступки в вопросах территориальной целостности или суверенитета Украины не приведут к миру. Он представил «формулу мира» на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она предусматривает вывод российских войск к границам 1991 года (в состав Украины тогда входили Крым и Донбасс) и фиксацию окончания конфликта.

Москва не раз заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом и призывала его принять «сложившиеся на земле реалии». Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что верит в победу России.

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Украина СНБО Алексей Данилов Запад поддержка
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