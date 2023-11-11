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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил об отсутствии перспективы скорой победы Украины

Боррель: победы Украины над Россией в ближайшем времени не будет
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не сможет добиться победы над Россией в ближайшем будущем, заявил Боррель и отметил, что помощь США Киеву, скорее всего, сократится. Но и Россия натолкнулась на более сильное сопротивление, чем рассчитывала, считает он
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

В скором времени победы Украины над Россией ждать не стоит, заявил глава дипломатии Евросоюза, замглавы Еврокомиссии Жозеп Боррель в видеообращении к конгрессу Партии европейских социалистов (PES). Трансляция идет на YouTube.

«У нас очень много проблем. В первую очередь — Украина, где перспективы скорой победы нет», — сказал Боррель.

По его словам, Россия также рассчитывала на победу «в течение нескольких недель», но конфликт продолжается гораздо дольше вследствие украинского сопротивления и помощи, направляемой Западом Киеву для обороны. Боррель призвал страны Евросоюза оставаться едиными и готовыми к продолжительному конфликту, который продлится дольше, «чем Россия думала».

Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Украине, а также заявляла, что это не окажет существенного влияния на ход военной операции, хотя и может затянуть конфликт. «В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты, просто доставят больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Европейцам следует продолжать помогать Украине, продолжил Боррель, особенно на фоне того, что помощь со стороны США «скорее всего» сократится. Боррель назвал нынешнюю ситуацию «двойным тестом» для Европы и в качестве второй проблемы определил войну в секторе Газа, где продолжается «гуманитарная трагедия».

Президент России Владимир Путин говорил об отсутствии сомнений в победе. По его мнению, победа возможна при условии консолидации российского общества и когда «противник это увидит». В ноябре 2023-го он напомнил, что некоторые западные политики заявляли о необходимости победы над Россией на поле боя. «Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно», — добавил Путин.

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К 8 ноября власти администрация президента США израсходовала 96% одобренных конгрессом средств на помощь Украине. Конгрессмены пока не могут согласовать государственный бюджет, до 17 ноября действует временный бюджет — в него не вошла помощь Украине, а попали только необходимые для поддержания работы правительства и социальных выплат нужды. Демократы и Белый дом предлагают республиканцам (контролируют палату представителей) согласовать новый пакет поддержки помощи Украине в связке с поддержкой Израиля и отвергают инициативы нижней палаты конгресса, которые предполагают рассмотрение их по отдельности.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Жозеп Боррель Украина Евросоюз Еврокомиссия
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